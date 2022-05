Eugenio Derbez revela por qué está vetado de Televisa; Emilio Azcárraga le responde

Comparta este artículo

Eugenio Derbez confirmó que está vetado Televisa luego de que, le dieron largas para explicaciones, sin embargo, aún no entiende el por qué la empresa tomó esa decisión, pues sí puede laborar para la empresa de Emilio Azcárraga, aunque en EU.

Durante una entrevista, el comediante dijo que comenzó a darse cuenta de los hechos cuando por la entrega del Oscar, donde ganó la cinta "CODA" en la que participa, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas.

"Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya",

"De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo... mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y dije, no, ya mejor no. Bendito sea Dios hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas, que uno puede visitar. Ahora me están invitando a TV Azteca para hacerme un homenaje", detalló.

Emilio Azcárraga responde a Eugenio Derbez

A través de Twitter, el director de Televisa, Emilo Azcárraga, arremetió contra Eugenio Derbez respecto al supuesto veto del actor en Televisa.

Azcárraga reveló que lo que había declarado en la entrevista había sido "horrible" y que él prefiere que le pregunte directamente, pues de lo contrario va a pensar que no es "cuate normal". Asimismo aseguró que lo que mantiene enojado a Eugenio Derbez es que quiere los derechos de la Familia P.luche. Al final, terminó su respuesta con un "meme" con la icónica frase del comediante "Ya córtale mi chavo".

El vídeo contra el Tren Maya

El actor y director de "No se aceptan devoluciones" y "La Familia P.Luche" fue uno de los casi 40 artistas que, en marzo pasado, realizaron un vídeo solicitando a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detener los trabajos de construcción del tramo 5 del Tren Maya, por posible afectación a los ríos subterráneos y afectación a la flora y fauna.

Pedían estudios de impacto ambiental, los cuales hasta ahora no ha presentado el Gobierno Federal, y que el mandatario recorriera la zona y no solamente vía aérea. López Obrador respondió que seguramente se les había pagado y calificó de pseudo ambientalistas a quienes ahí aparecían, de lo cual semanas después se retractó.