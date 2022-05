Eugenio Derbez vs. Emilio Azcárraga: del ''ya nos exhibiste'' a ''hasta Paty Chapoy me recibe''

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un amplio hilo, Eugenio Derbez responde al empresario Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, en un pleito que inició cuando el actor y productor acusó a la empresa de San Ángel de vetarle por criticar al Tren Maya y los daños que causaría a la Península de Yucatán.

Utilizando el mismo estilo de respuesta que el empresario, Derbez insistió en que Televisa le tiene vetado y cuestionó si en realidad está enterado de lo que pasa en la televisora:

2/9 Mira, como diría el Lonje Moco: “te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas… ¡fue horrible, fue horrible!".



Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron! — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 21, 2022

"Yo sé que tú me quieres mucho (y yo te quiero aún más), y sé que tú serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste tú. Pero entonces diles ahí en tu empresa “¡qué alguien te explique! (...) ¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película?"

Eugenio Derbez se declara dueño de "Familia P. Luche"

La serie de reclamaciones del también productor llegó a tales niveles que incluso hizo mención de uno de los programas que más renombre le dio en las filas de Televisa: "Familia P. Luche", no sin antes insistir en que ninguno de los programas de espectáculos de San Ángel ha cubierto una nota hablando de su nueva película, caso contrario a Paty Chapoy -la competencia- que lo recibió en su programa.

Derbez incluso recordó que es el dueño de "Familia P. Luche", al ser fungir él como productor, actor y creador de la comedia de televisión que se sigue transmitiendo por la televisora.

"Ah, y de los derechos de la Familia Peluche diles que no sean así, “qué alguien te explique” también ese punto. Yo sé que te va a sonar "horrible, horrible", pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!"

No obstante, informó que recién firmó un contrato con VIX, la plataforma que tendrá los contenidos de Televisa para streaming, por lo que pidió "dejarla ahí", en lo que pareciera una tregua para futuros proyectos en la empresa.

¿Por qué Eugenio Derbez dice que fue vetado de Televisa?

Durante una entrevista radiofónica con Javier Poza, el actor dijo que comenzó a darse cuenta de que en Televisa lo tenían vetado cuando por la entrega del Oscar, donde ganó la cinta "CODA" en la que participa, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas.

Por su parte, y como informamos antes, Azcárraga mostró a Derbez una entrevista que le hizo la conductora y periodista Paola Rojas en un espacio informativo de Televisa para indicarle que no existía tal veto. El actor dijo que después de esa entrevista del 30 de marzo lo vetaron.