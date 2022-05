Armando Hernández revela cómo fue vivir en la calle y cuánto ganó en 'Amarte Duele'

Comparta este artículo

Armando Hernández es un actor que ha logrado consolidar su carrera gracias a icónicos papeles en películas y series como "Amarte duele", "Los héroes del norte" y, "El César," una bioserie del boxeador Julio César Chávez. El pasado domingo, estuvo en entrevista con Yordi Rosado y ahí recordó varios momentos difíciles que ha tenido que pasar e incluso reveló cuánto ganó en Amarte Duele. Aquí los detalles.

"Comí arroz echado a perder": Armando Hernández revela que vivió en la calle

Durante la charla que tuvo con Yordi Rosado, Armando Hernández contó una parte difícil de su adolescencia en la que vivió en la calle debido al divorcio de sus padres cuando él tenía entre 13 y 14 años aproximadamente.

Armando revela que sus papás se separaron sin darle una explicación ni a él ni a su hermana, y tras varias diferencias, eso provocó que un día discutiera fuertemente con su padre y tomara la decisión de salirse de su casa sin saber a dónde iba. Únicamente tomó su bicicleta y unas pertenencias y se fue.

"Me llevé mi bicicleta y un 'Demonio de Tazmania. Me quedé varios días en la calle y mi hermana me buscó y me dijo que me fuera a vivir con ella mientras veíamos qué onda"

A raíz de eso, el actor de "Amarte Duele" revela que en ese momento no sabía cuánto se exponía y lo peligroso que fue salirse de su casa, incluso reveló que su primera comida viviendo en la calle, cerca del Monumento a la Raza, fue un arroz echado a perder que estaba dentro de una caja de galletas.

"Es el mejor alimento que he probado en mi vida... a 20 o 21 años de eso, aún recuerdo el sabor".

Asimismo, asegura que no puede juzgar a su papá, pues él tampoco fue una "monedita de oro" y luego de esa terrible situación, decidió reencontrarse con él, pero ya no quiso volver a su casa pues ya quería mantenerse y ser independiente.

Armando Hernández revela cuánto le pagaron en 'Amarte duele'

De acuerdo a lo que dijo Armando Hernández, él y Luis Fernando Peña eran muy amigos, pues además de cumplir años el mismo día, tenían muchas cosas en común.

Sin embargo, asegura que actuar en "Amarte Duele" no estaba en sus planes, pues de hecho sólo acompañó a Luis Fernando a una productora; Armando en ese momento sólo tenía una película de experiencia, pero el productor Fernando Sariñana se fijó en él y le mostró el personaje de "Genaro".

“Fernando Sariñana le presentó el proyecto a Luis que se llamaba Romance en la plaza, pero mientras hablaba con él, me veía de reojo y me pasó un guion para ser Genaro. De la nada salí con un guion y yo no iba para nada. Nos regresamos en la combi como en la película. Me presenté al casting, conocí a los actores, ya ahí hicimos a los dos amigos (Ulises y Genaro) pero Luis y yo nos conocíamos mucho entonces nos eligieron de volada.” relató.

Armando recordó que en aquellos tiempos se encontraba trabajando en una aerolínea en la que, por semanas, había insistido para ser contratado, pero en cuanto llegó la propuesta para hacer Amarte Duele, decidió renunciar.

“Ganaba 900 pesos a la semana. Cuando me dieron la chamba, me llegó Amarte Duele, me presentaron el sueldo y yo quedé impresionado, me pagaron 35 mil pesos y renuncié en la aerolínea. Comenzamos a grabar en la plaza, no sabíamos lo que pasaría, éramos un grupo de amigos queriendo hacer cine y la película se volvió un exitazo."

Cabe mencionar que recientemente, Armando Hernández participó en la película "The Valet" con Eugenio Derbez y también forma parte de la "familia disfuncional" en Me Caigo de Risa con Faisy, Mariana Echeverría, Michelle Rodríguez, entre otros.