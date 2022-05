Ellen DeGeneres termina un ciclo de crecimiento

Comparta este artículo

LOS ÁNGELES (AP).— Ellen DeGeneres se deleita con lo que su programa matutino ha brindado a los espectadores en sus casi dos décadas de historia: una combinación de absurdo, seriedad y, en los últimos años, un respiro de los tiempos difíciles.

También reconoce que quien es ella cuenta mucho: una presentadora de televisión con mucho carisma que está casada con otra mujer. Pero le gustaría ver que esa diferencia termine por ser irrelevante.

“No debería ser diferente de alguien que tiene un programa de entrevistas y es heterosexual. Pero significa algo y estoy orgullosa de eso. Estoy realmente agradecida”, dijo Ellen.

La conductora decidió que era hora de poner fin a “The Ellen DeGeneres Show” después de 19 años de transmisiones y, antes de salir bailando del escenario, estará celebrando con invitados de alto perfil, como Jennifer Lawrence, Mila Kunis y Bruno Mars, así como Jennifer Aniston, Billie Eilish y Pink en el episodio final del próximo jueves 26.

Con las grabaciones recientemente terminadas, Ellen DeGeneres podría seguir los consejos que le da otra famosa expresentadora de programas de entrevistas, su amiga Oprah Winfrey, en el episodio que se transmite mañana martes. Oprah le sugiere a Ellen que se tome un descanso.

¿Lo hará? “Define ‘tiempo libre’”, responde Ellen DeGeneres con ironía.

Ahora está ocupada con una de sus pasiones, el remozamiento de casas, y viajará a Ruanda para visitar un regalo de cumpleaños de su esposa, la actriz Portia de Rossi: el recientemente terminado Campus Ellen DeGeneres del Fondo para Gorilas Dian Fossey, sede en expansión para el proyecto de conservación de gorilas llamado en honor de la difunta científica estadounidense.

Ellen DeGeneres tiene acuerdos de producción e ideas que quiere desarrollar, según revela la actriz y comediante, que ha trabajado en el cine, con filmes como “Mr. Wrong (El hombre equivocado)” y “Finding Dory (Buscando a Dory)”, y televisión, incluyendo su innovadora serie de comedia de la década de 1990 “Ellen”, primer programa de cadena abierta con una protagonista homosexual. Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés), elogió las contribuciones de Ellen DeGeneres en aquel entonces y ahora.

Su legado “se arraiga en que es una de las pioneras más influyentes en la industria del entretenimiento en lo que respecta a la visibilidad LGBTQ”, señaló Ellis. Ellen DeGeneres ha invitado a los espectadores “a conocer y comprender a los jóvenes LGBTQ, las personas transgénero y, al hacerlo, les recordó a millones de personas que nuestra comunidad aún enfrenta muchos desafíos y desigualdades”.

Ellen DeGeneres habló recientemente sobre las razones de que funcionara su programa, un encuentro con fans jóvenes y reflexiones sobre su influencia.

Oprah Winfrey dijo que usted nunca tendrá un momento como éste y se refirió a su programa y su tiempo en el aire como “los días de gloria”. ¿Cómo le suena eso?

También tuve días de gloria en mi serie de comedia, los últimos que realmente saboreé y disfruté. Creo que uno puede tener muchos días de gloria, espero, porque los he tenido. Ella tiene razón; en cierto sentido, eso nunca sucederá (otra vez). Entonces crearé otros nuevos.

¿Buscó que su programa de conversaciones matutino ofreciera algo que no se había visto antes?

Éramos ridículos. Esos momentos en “The Carol Burnett Show” cuando Harvey y Tim (Korman y Conway) simplemente perdían los estribos y se reían tanto, la simple tontería... Eso es lo que hicimos con los juegos, lo que hicimos con otros segmentos. Tuvimos una gran combinación, gente interesante y conversaciones interesantes. Algunas personas eran celebridades y otras guías espirituales. También ayudamos a gente que lo necesitaba y estaba haciendo cosas increíbles. Incorporamos música. Fue una combinación de todo. Estoy orgullosa de que hayamos dado tanto en cada episodio.

¿Le satisface tener espectadores de todas las edades que encuentran atractivo lo que hace?

El otro día me detuve para ver si unas chicas que habían estrellado su bicicleta contra una pared estaban bien; iban tres en la bicicleta, lo cual era ridículo. Y ellas se estaban riendo y yo me estaba riendo. Les dije: “¿Están bien?”, y me dijeron: “¿¡Eres Ellen!?”. Ellas tenían entre 11 y 12 años. Tengo (espectadores) que son abuelos, que son hombres, que son mujeres. Estoy muy orgullosa de haber podido llegar a tantas personas diferentes con mi humor y personalidad, no a un grupo demográfico específico. Espero representar pura diversión, porque Dios sabe que todos necesitamos un descanso en este momento.

Cuando el programa comenzó en 2003, las actitudes hacia las personas y los derechos LGBTQ+ eran diferentes. Usted era una mujer gay con la que los espectadores podían identificarse. ¿Esto es importante?

No lo es, hasta que veo que hay tanto odio o discriminación y me doy cuenta de que estoy en la televisión todos los días siendo yo misma y que eso debería llegar a la gente. Estoy muy agradecida de poder ser yo misma todos los días en lugar de seguir actuando, interpretando diferentes papeles todo el tiempo. No hubiera podido explorar y verme crecer como persona. Y con solo estar ahí espero haber enviado un mensaje de que realmente no soy diferente de los demás.