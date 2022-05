Lee Jung-jae, de ''Squid Game'', debuta en Cannes

Comparta este artículo

CANNES (EFE).— El actor surcoreano Lee Jung-jae no tenía agente estadounidense cuando “Squid Game (El juego del calamar)” le hizo alcanzar la fama mundial, en septiembre de 2021, pero menos de un año después dice estar abierto a oportunidades en todo el mundo y debuta como director en Cannes.

Su ópera prima, “Hunt”, en la que también es guionista, protagonista y productor, es un thriller de espionaje ambientado en la década de los 80 en Corea del Sur y sigue a dos agentes de inteligencia que buscan a un infiltrado en sus filas.

Un frustrado intento de asesinato del presidente surcoreano durante un viaje en Washington hace sospechar de la existencia de un “topo” y desata una trama llena de persecuciones, desconfianza y efectos especiales.

“Como actor siempre he sido seguidor del cine de espías y tuve la oportunidad de comprar el guión original de esta película, que pensé que tenía mucho potencial”, contó ayer el intérprete en Cannes, donde su filme se proyectó fuera de competencia en el marco de la 75a. edición del certamen, que concluye el 28 de mayo.

No se había planteado ser director, pero esta vez, mientras reescribía el guión, reunió la valentía para pensar que también podía ponerse detrás de la cámara.

Lee (Seúl, 1972) admitió que ser a la vez actor, director, guionista y productor fue una experiencia agotadora: “Como tenía tantos roles distintos no tenía tiempo de descansar, debía preparar la siguiente escena”.

Habla en surcoreano, acompañado de una intérprete y convencido de que el idioma no le va a suponer un problema a la hora de trabajar en el extranjero.

“En el pasado la gente a lo mejor podía decir que tu pronunciación era rara o que no eres lo suficientemente expresivo por esa barrera idiomática, pero ahora creo que no es tan importante el lenguaje como tu identidad, tu personalidad, tu carisma y talento, y puedes usar eso para expresarte”.

Plataformas como Netflix, donde se estrenó “Squid Game”, ayudan a que las producciones audiovisuales en diferentes idiomas salten fronteras, aseguró.

“Permiten viajar a diferentes culturas y estoy muy contento de que haya pasado. Por fin tenemos fácil acceso y un conocimiento más profundo de otras culturas y espero que esa mejor comprensión lleve a mayores intercambios”.

A él el estreno de la serie le sirvió para ser conocido en todo el mundo y recibir “buenas ofertas de un montón de sitios distintos”, añadió. “A nivel laboral, tengo y estoy abierto a más oportunidades”.

El creador de “Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, aseguró en una entrevista con la revista “Vanity Fair” que la segunda temporada se estrenará a finales de 2023 o incluso en 2024 porque el guión todavía es incipiente.

A corto plazo Lee Lee Jung-jae no se plantea dirigir de nuevo: “Me identifico como actor. Me gusta mucho actuar y me quiero centrar más en eso, aunque si hay oportunidad de volver a dirigir podría aprovecharla”, concluyó el actor, para quien estar en el Festival de Cannes con su primer filme “definitivamente es un honor”.