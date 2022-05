Chabelo tendría Alzheimer; su hijo revela su delicado estado de salud (VÍDEO)

Comparta este artículo

Chabelo tendría alzheimer, al menos eso se rumora, luego de que el "amigo de todos los niños" anunciara su regreso a televisión con un programa, una bioserie y una serie animada.

A través del programa "Sale el sol" con Gustavo Adolfo Infante, encendieron las alarmas al dar a conocer que el estado de salud de Chabelo no era el más óptimo para regresar a trabajar.

“No está en condiciones de hablar, tiene alzheimer, igual que Polo Polo, quien se dedicó toda su vida a hacer reír a la gente, Chabelo el día de hoy está sin poder hablar”, dijo.

Sin embargo, su hijo Xavier López Miranda, confirmó que su padre sí tiene problemas de salud. Esto dijo.

¿Cuál es el estado de salud de Chabelo?

Durante una entrevista con Javier Poza, Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, reveló cuál es el estado de salud de su padre y si está o no en condiciones de regresar a la televisión.

“Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud. A pesar de lo que piensan algunos, mi viejo no es eterno y ha tenido un par de años difíciles."

Asimismo, reveló que aunque no han sido años fáciles, Chabelo le está echando muchas ganas para salir adelante, pues el encierro para él no fue fácil y pese a que le cueste aceptarlo, ya tiene 87 años y ha tenido que lidiar con varios problemas de salud. Cabe mencionar que Xavier López Miranda no confirmó ni desmintió si Chabelo tiene alzheimer.