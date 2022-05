Gustavo Adolfo Infante es amenazado por mánager de Alejandra Guzmán; revelan audios

Gustavo Adolfo Infante confirmó en redes sociales que recibió amenazas por parte del mánager de Alejandra Guzmán, Maurice Keiser, debido a que el especialista en espectáculos reveló que la cantante de "Día de suerte" no tiene visa en por haber agredido físicamente a su pareja en Estados Unidos. Aquí los detalles.

Toda la polémica inició luego de que Gustavo Adolfo Infante revelara en su programa que Alejandra Guzmán estaría realizando su tour "Perrísimas" con Paulina Rubio sin visa de trabajo en Estados Unidos debido a que agredió con un cuchillo a su novio el pasado mes de febrero de 2021 y le impusieron una demanda.

De acuerdo con el periodista, dicha información se la hicieron llegar varios informantes que están siguiendo muy de cerca todo lo que sucede con dicha gira, sin embargo, el mánager de la cantante decidió responder al presentador mediante amenazas y groserías hacia su trabajo.

De acuerdo con lo que reveló Gustavo Adolfo Infante, fue Maurice Keisser, mánager de la famosa, quien le envió audios en donde lo insultaba y amenazaba con demandarlo.

“Este cuate me escribió diciendo ‘que yo, reportero chismoso, sin credibilidad y no sé qué’ y le digo, bueno si no tengo credibilidad qué te preocupa”, indicó el conductor