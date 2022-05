Kate Moss testificará en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La modelo Kate Moss subirá al estrado mañana miércoles en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, según reveló “The New York Post”.

Los abogados de Depp fueron vistos “emocionados” hace unas semanas cuando Amber Heard mencionó repentinamente a Kate Moss durante su testimonio, diciendo que escuchó un rumor de que Depp empujó a la modelo británica por un tramo de escaleras.

“Amber mencionó a una ex de Johnny que claramente sentía que no lo apoyaba, lo cual no podría estar más lejos de la verdad”, dijo una fuente cercana a Depp a “The New York Post”.

Kate Moss, de 48 años, estuvo en una relación con Depp de 1994 a 1997. Ella testificará a través de un enlace de vídeo en vivo y será llamada por el equipo de Depp, según varias fuentes.

Los líos legales en los que se encuentran Johnny Depp y Amber Heard siguen dando de qué hablar en el medio del espectáculo mundial.

En el tramo final del juicio por difamación, Depp recibió el respaldo de la ONG Misión, organización que apoya a mujeres que han sido víctimas de violencia. Sí, por increíble que parezca, esta ONG, dirigida por la exMiss Italia Valeria Altobelli, está del lado del actor.

“Como mujeres, sentimos compasión y empatía no por la estrella, el talento, el actor, sino por un hombre, un padre, un trabajador, una persona”, dice el comunicado.