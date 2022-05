Lupillo Rivera reacciona a polémica de Belinda y Nodal; manda fuerte indirecta (VÍDEO)

Lupillo Rivera mandó un fuerte indirecta a Nodal tras el escándalo que hay por haber filtrado mensajes con Belinda en los cuales la cantante le pedía dinero para sus papás y, además, para arreglar sus dientes.

Ante esta situación, el hermano de Jenni Rivera decidió opinar al respecto, pues asegura que Christian Nodal hizo las cosas de manera incorrecta. Esto fue lo que dijo.

A través de una entrevista para Ventanteando, Lupillo Rivera aseguró que lo que hizo Nodal al filtrar mensajes de Belinda no es de hombres. Por su parte, asegura que él sabe lo que le dio a las mujeres pero no es su deber exponerlo; es mejor seguir adelante y cada quien por su camino.

"Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor."