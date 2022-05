Nodal le habría pedido a Belinda que dejara de trabajar; revelan que era ''codependiente''

Comparta este artículo

Desde que Belinda y Nodal terminaron su relación, las polémicas en torno a ellos no han acabado. En días pasados, se hizo todo un escándalo debido a que la mamá de Beli "aplaudió" un comentario en el que llamaban "naco" al cantante, sin embargo, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" decidió responder publicando una serie de mensajes entre él y Belinda donde ella le pedía dinero para sus dientes. Ante dicha situación, Nodal fue criticado por internautas asegurando que no era un caballero.

Ahora, un supuesto amigo cercano a Belinda, reveló en una entrevista para TVNotas más detalles sobre cómo fue la relación con el cantante y reveló que Nodal era codependiente e incluso quería mantener a su pareja para evitar que trabajara. Esto sabemos.

Nodal era codependiente de Belinda; no quería que trabajara

El amigo de Belinda reveló a la revista que Christian Nodal tiene memoria corta, pues asegura que si él le pagaba todo a su exnovia era porque le había pedido que dejara de trabajar, pues sus tiempos no coincidían y quería estar con ella.

"Christian tenía codependencia hacía Beli... cuando ella tuvo que grabar una serie en España, él dejó todo en México para irse con ella y, el año pasado, cuando hizo una sesión de fotos, él estuvo pegado como chicle, ¡16 horas!”.

La misma fuente reveló que esto era algo que solo sabían pocas personas, sin embargo, el hecho de que expusiera a Belinda como una interesada cuando él le prohibió muchas cosas, es algo que tanto a sus amigos como a su familia, molestó mucho, pues incluso Nodal tenía que darle permiso para poder trabajar y aceptar un proyecto.

"Si ella quería hacer un proyecto, él le tenía que dar permiso, por eso es que en un año y medio Beli solo hizo una serie y una sesión de fotos. Durante su noviazgo ella dejó de obtener ingresos, le dijo que no a muchos proyectos."

Revelan que mensajes de Belinda filtrados están manipulados

La misma fuente cercana a Belinda también reveló que los mensajes que Nodal filtró donde ella le pedía dinero para sus papás y para arreglar sus dientes, están editados, ya que el cantante de "No te contaron mal" habría borrado lo que él le mandó y solo dejó lo que había puesto Beli.

"Christian se pasó de la raya porque publicó un chat de Whats editado. Esa conversación la tuvieron los dos, pero, para perjudicarla, Christian borró lo que él había puesto y solo dejó lo de ella. Está editada esa conversación”

Asimismo, el amigo de la cantante aseguró que Christian Nodal ya no tiene contacto con ella tal y como lo había mencionado, pues Beli lo tiene bloqueado desde hacer mucho y no quiere saber nada de él, por el contrario, siempre es Nodal quien habla de ella y quien provoca los escándalos.

“Es mentira que él tiene contacto con Belinda. Christian se ha vuelto un mitómano. Belinda se alejó por completo de él para sanar su mente, porque sabía que era lo más adecuado. Ella se la pasa trabajando o promocionando sus proyectos, mientras él va de un escándalo a otro”.

Belinda cayó en depresión tras terminar con Nodal; él la maltrataba y le fue infiel

En la misma entrevista, dicha fuente confirmó que Belinda sí estuvo en depresión luego de terminar con Nodal, pues asegura que se sintió engañada y traicionada. Además, tuvo que cancelar los preparativos de la boda y los planes que tenían juntos, todo eso derivado de la infidelidad que Christian con su exnovia, María Fernanda.

Asimismo, reveló que aunque Nodal era muy lindo al principio con Belinda, con el tiempo fue cambiando y comenzó a maltratarla psicológicamente, además de que fueron varias las veces que él la engañó con mujeres e incluso vivió muy de cerca el alcoholismo del cantante.

“Belinda sufrió mucho al final de la relación. Al principio, todo era lindo de parte de Christian, pero con el tiempo fue cambiando y no paraba de contestarle mal, la maltrataba psicológicamente, trataba mal a las mascotas de ella y Beli padeció su alcoholismo. Además, ni se diga de todas las veces que le fue infiel, a ver, ¿por qué de eso no habla él?”.

Nodal está molesto porque Belinda ni lo menciona

El amigo de Belinda fue cuestionado también sobre las supuestas "turbulencias" de las que el cantante habló cuando filtró los mensajes y muchos usuarios lo criticaron llamándolo cobarde, poco hombre e insensible, a lo que él respondió que estaba haciendo lo correcto y que tenía que deshacerse de esos "fantasmas".

“Christian no supera que Belinda ni lo mencione, pero en su mente se la pasa creyendo que ella y su familia le quieren hacer daño. Belinda ya está en sus cosas, triunfando a nivel mundial con la serie, ya le dio vuelta a la página y eso que le costó mucho trabajo”.

Incluso reveló que por eso la mamá de Belinda, "aplaudió" cuando llamaron "naco" a Nodal, pues sabe todo lo que sufrió y padeció su hija en esa relación. Además, el cantante reaccionó de esa manera porque no le gustó que su exsuegra estuviera feliz de que Beli lo haya dejado.

“Si bien es cierto que el comentario de la mamá de Belinda no fue el más correcto, ella tenía sus razones... fue testigo del sufrimiento de su hija y la vio llorar en múltiples ocasiones. Aplaudió que no volviera con él porque sabe que Christian solo se la pasa manipulando."

Del mismo modo, reveló que Belinda está mejor que nunca y ya no está deprimida. A raíz de la polémica entre él y su mamá, se sintió mucho más decepcionada y solo no quiere que se lo mencionen.