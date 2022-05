¿Ana Gabriel confirma relación con una mujer? Habría sido su vestuarista por 31 años

Comparta este artículo

Ana Gabriel habría confesado todo sobre su relación con una mujer de nombre Diana Verónica Paredes durante 32 años. quien además es madre de su hija y trabajó como su vestuarista. Fue a través de su cuenta de Twitter que la reconocida cantante habría publicado unas declaraciones al respecto, las cuales fueron eliminadas en cuestión de minutos. Esto es todo lo que sabemos.

¿Ana Gabriel tuvo una relación con una mujer?

Fue el pasado 18 de mayo alrededor de las 4:00 am que Ana Gabriel publicó unos tuits donde reveló que supuestamente habría puesto fin a su relación sentimental con su vestuarista Diana Verónica Paredes después de 32 años juntas. Cabe mencionar que ella también es madre biológica de la hija adoptiva de la cantante.

En dichos tuits que fueron eliminados al poco tiempo de ser publicados, se leen las siguientes declaraciones:

"Hace algunos años se me vinculó afectivamente con la señora Diana Verónica Paredes, la cual ha sido mi vestuarista por 31 años... Hoy me veo forzada a enviar este mensaje, dando declaraciones las cuales jamás pensé dar. La señora Diana Paredes y yo hemos decidido poner fin a una historia de 32 años viviendo experiencias y momentos inolvidables. Me abro con ustedes, amigos-fans, para pedir respeto y detener los chismes, críticas y parloteos de esa relación que hoy termina”.

Hasta el momento Ana Gabriel no ha hablado al respecto y se desconoce por qué los eliminó o si fue ella quien los publicó.

¿Quién es Diana Paredes, la supuesta novia de Ana Gabriel?

Como se menciona anteriormente, Diana Verónica Paredes fue vestuarista de Ana Gabriel por 31 años. Se conocieron cuando Verónica estaba embarazada de su hija y, aunque el padre de la bebé, de nombre Sergio Cázares, era empleado de la cantante también, ambos ya se estaban separando.

Según rumores, su relación amorosa inició en ese momento y duró por varias décadas. Cabe mencionar que Ana Gabriel decidió adoptar a la pequeña cuando ésta tenía 8 años porque no podía embarazarse. Desde ese momento la intérprete se hizo cargo de la niña.

Apenas el año pasado, se llevó acabo la boda de Diana Alejandra, la hija de Ana Gabriel y Diana Paredes, en las cuales se pudo notar qué también se lleva la familia, incluso Ana Gabriel con el padre biológico de Diana.

"Agradezco mucho, soy muy feliz, no tengo mucho qué declarar solamente que estamos muy felices todos, mi hija, mi nuevo hijo y los padres biológicos de Diana, así que no tengo nada qué decir más que gracias" declaró Ana Gabriel.

¿Qué sexualidad tiene Ana Gabriel?

Fue durante un concierto en Miami hace algunos años que la cantante Ana Gabriel dio de qué hablar luego de aclarar su sexualidad. La cantante mexicana sostuvo que si bien no le han visto nunca con un hombre pues tampoco con una mujer, porque tenía que serle fiel a todas.

"Tampoco me han visto con una mujer y ¿saben por qué? Porque tengo muchas y yo soy muy fiel y tengo que serle fiel a todas ellas”.

Y ante la pregunta: ¿Es cierto que le gustan las mujeres? Ana Gabriel respondió “por supuesto que me gustan, empezando por mi madre, mi hija, mi hermana, mis amigas”, agregó.

¿Quién es la hija de Ana Gabriel?

La hija de Ana Gabriel se llama Diana Alejandra Cazares y tiene actualmente 29 años de edad. Sus padres biológicos son Diana Verónica Paredes y Sergio Cazares. Está casada con un hombre que se llama Miguel Coronel.

Ana Gabriel y Kate del Castillo

El mes de febrero, en un concierto en California, Ana Gabriel agradeció desde el escenario la visita de su amiga, la actriz Kate del Castillo, quien se levantó de su asiento para saludar al público y mandarle besos desde la primera fila a la cantante, lo que provocó que Ana Gabriel comentara:

“Tiene unos proyectos, que estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Yo quiero venir, disfrutar y toda la cosa... Te amo, gracias por venir”,

Esto provocó los gritos y aplausos del público, y en redes sociales los fans de ambas no dejaron de mandar su apoyo a ambas estrellas.

Ana Gabriel y Verónica Castro

La supuesta relación entre Ana Gabriel y Verónica Castro ha dado de qué hablar desde hace mucho tiempo y aunque ninguna ha confirmado o desmentido su noviazgo, desde que se conocieron en 1988 comenzaron a ser muy cercanas y comenzaron los rumores sobre un posible romance secreto.

En los diversos programas de televisión que Verónica condujo, su invitada de honor siempre fue Ana Gabriel, y siempre mostraron la relación tan cercana que ambas tenían, pues además del trato especial, las constantes miradas y coqueteos eran más que evidentes.

Se dijo incluso que el tema 'Simplemente amigos' lo había compuesto Ana Gabriel para Verónica Castro. Además, en internet se lee que esta relación llegó a su fin por diversos motivos, uno de ellos, porque Ana Gabriel le pedía gritar a los cuatro vientos su amor y que no estaba dispuesta a vivir a escondidas. La letra de 'Simplemente amigos', dice así:

“Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control; que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor...”.

Otra teoría es que llegó como tercera en discordia Yolanda Andrade, a robarle el amor de Verónica, lo que provocó un distanciamiento entre ambas estrellas.