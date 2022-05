Danna Paola afirma que no está hospitalizada ¿Dónde se recupera del Covid?

Comparta este artículo

Danna Paola afirmó que no está hospitalizada y se recupera de los síntomas por el contagio por Covid-19 que sufrió después de una presentación en un espectáculo en Ciudad de México.

Así, la cantante salió al paso de las especulaciones sobre su estado de salud, después de que una revista publicó que fue ingresada a un nosocomio debido a las complicaciones por coronavirus.

Como Grupo Megamedia informó, la también actriz y modelo confirmó el lunes 16 de mayo pasado, a través de su cuenta de Twitter, que dio positivo al Sars-Cov-2 y tenía algunos malestares característicos de la enfermedad.

Danna Paola dice que supera el Covid-19

Por medio de sus historias en Instagram, la famosa interactuó con sus fans y les explicó cómo se encuentra después de una semana de contraer el virus que la enfermó.

"Me hace mucha gracia que hayan dicho que estuve en el hospital y que mis papás me llevaron, cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún disfrutando el cumpleaños de mi madre".

"Si yo hubiera estado en el hospital, dudo mucho que mi hermana y mi mamá estuvieran en Bacalar y yo no pudiera ir de viaje porque me contagie de covid", reiteró en un vídeo Danna Paola.

¿Dónde se recupera del Covid Danna Paola?

De acuerdo con la artista, después de que se le diagnosticó el coronavirus decidió quedarse en su casa para cuidar de la evolución del contagio, que según aseguró, poco a poco lo supera.

Y agregó dónde se resguardó tras su contagio: "He estado en casa, haciendo música, el único hospitality donde he estado es mi casa, mi estudio, aquí hemos compartido cosas muy bonitas".

En relación con el tiempo de espera para superar el virus, la intérprete de "Mala fama" destacó que es "muy vintage, pero la recuperación es de mucha paciencia".

¿Qué síntomas tuvo Danna Paola por el Covid-19?

Danna Paola indicó que durante su convalecencia por el coronavirus descansó lo que no hacía hace mucho: "He dormido muchísimo, todo lo que no había dormido, he dormido delicioso".

Y reveló algunas de las secuelas del contagio. "Perdí el gusto y el olfato, eso sí, que de hecho se les olvidó poner en la nota, pero ya lo estoy recuperando, ya me sabe el café, ya huelo mi perfume, y muchísimas vitaminas y paracetamol".

Para concluir, la cantante reiteró que aprovechó el tiempo de la mejoría de su estado de salud para enfocarse en descansar y en su faceta musical: "Estoy bien, haciendo música, preparándome y recuperando fuerzas".

Y Danna Paola remató con un mensaje en su cuenta de Twitter, donde preguntó a su seguidores lo que había pasado en el universo a partir de su confinamiento por el contagio de Covid.