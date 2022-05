Kate Moss desmiente a Amber Heard y defiende a Johnny Depp; este fue su testimonio (VÍDEO)

Comparta este artículo

El juicio de Johnny Depp vs Amber Heard ya lleva más de tres semanas, y sin duda, uno de los testimonios más esperados era el de Kate Moss, modelo británica que fue novia del actor durante cuatro años en la década de los 90.

Amber Heard había revelado que Kate Moss le habló de una ocasión en la que Johnny Depp la había empujado de unas escaleras provocándole una lesión en la espalda. Este miércoles, la súper modelo testificó contra Amber Heard y desmintió lo que la actriz había dicho.

Kate Moss defiende a Johnny Depp en juicio contra Amber Heard

Fue a través de una videollamada desde Londres que Kate Moss dio su testimonio sobre lo ocurrido con Johnny Depp. La expareja del actor reveló que su relación duró cuatro años, de 1994 a 1998.

Respecto al incidente del que Amber Heard mencionó en el juicio, el abogado le preguntó que si habían tomado un tiempo de vacaciones en el “Golden Eye Resort” en Jamaica, a lo que Kate Moss afirmó, y procedió a contar qué sucedió realmente.

“Yo dejé la habitación y Johnny la dejó al igual que yo, me resbalé en las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía qué me había pasado y él corrió a ayudarme y me cargó a mi habitación y me buscó ayuda médica”, dijo la modelo.

"¿El Señor Depp te empujó de alguna manera?", insistió Chew, “No”. Contestó ella, a lo que Chew agregó, “Durante su relación, ¿él te empujó en algunas escaleras?” “No, él nunca me empujó o pateó o me aventó en ningunas escaleras”.

Kate Moss y Johnny Depp ¿Cómo fue su relación?

La relación de Johnny Depp y Kate Moss inició luego de que él terminara su romance con Winona Ryder y viviera la muerte de su amigo River Phoenix. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que pese a que se llevaban 10 años de diferencia compartían el gusto por las fiestas, excesos y alcohol. La relación entre ambos duró cuatro años, los cuales estuvieron llenos de escándalos pero nínguno que se relacionara con violencia.

Una de las polémicas que más llamaron la atención, fue en septiembre de 1994, en la que Depp fue arrestado luego de causar daños con un valor de 10 mil dólares. Se informó que en el lugar de los hechos él estaba intoxicado y ella estaba sentada ilesa mientras el actor fue retenido por las autoridades.

Respecto a por qué terminaron Jonny Depp y Kate Moss, él aseguro que fue el culpable debido a su obsesión con el trabajo y proyectos. Por su parte, Moss confesó que lloró mucho tiempo porque extrañaba la forma en la que Johnny la cuidaba.

Testimonio de Kate Moss en juicio contra Amber Heard

En redes sociales, internautas que han seguido de cerca el juicio de Amber Heard contra el protagonista de Piratas del Caribe y que apoyan al actor, reaccionaron al testimonio de Kate Moss defendiendo a Johnny Depp, pues afirman que en cuestión de dos minutos desmintió todo lo que había dicho la actriz de Aquaman y agradecieron que haya aceptado declarar y decir la verdad sobre lo que sucedió.