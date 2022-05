Regina Blandón habla por primera vez del abuso que sufrió cuando era niña (VÍDEO)

Comparta este artículo

Regina Blandón, reconocida actriz mexicana, habló por primera vez acerca del abuso sexual que vivió cuando tenía siete años. Pese a que ya había compartido ese lamentable hecho el año pasado en el marco del Día Internacional de la Mujer, esta es la primera vez que comparte abiertamente su experiencia y confiesa lo que vivió. Aquí los detalles.

"Mi papá casi lo mata": Regina Blandón habla sobre el abuso que sufrió

Fue durante una entrevista con Isabel Lascuraín para su canal de YouTube que Regina Blandón compartió detalles acerca del abuso sexual del que fue víctima cuando tenía 7 años.

La actriz de "La familia P.Luche" con Eugenio Derbez, confesó que el hombre que la agredió era un empleado de la casa de sus abuelos que se encontraba en Acapulco. Esta persona llevaba mucho tiempo trabajando para su familia y estaba casado con otra de las empleadas de ahí.

“Llevaba años y años. Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”,

Regina Blandón comentó que uno de sus primos fue quien le dijo a sus papás lo que estaba sucediendo, pues ella tenía mucho miedo de hablar. Cuando su papá se enteró, quería "matar" a esa persona, sin embargo, la mamá de la actriz lo detuvo, y decidieron no proceder legalmente para no exponer a la actriz.

“Les dijo a mis papás. Mi papá estuvo a punto de matarlo y mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a al cárcel tú. Espérate, por favor”,

Asimismo, "Bibi" aseguró que tuvo que tomar terapia muchos años para poder superar el abuso del que fue víctima y su familia también tuvo que quitarse la vergüenza para hablar del tema. A partir del minuto 34:18 de este vídeo puedes escuchar todo lo que dijo Regina Blandón sobre esta situación.

Regina Blandón invita a víctimas a no quedarse calladas

Por otro lado, Regina comentó que muchos años no habló del tema e intentó evadirlo, pero tiempo después se dio cuenta que hablarlo ayuda, así que aprovechó para invitar a todas las personas que han sido víctimas de abuso a no quedarse calladas.

“Muchísimos años lo guardé, hasta que vi que sacarlo ayuda. Muchas amigas a todas nos ha pasado y es brutal, es un reflejo de México.. Por favor, háblenlo, porque si no, va a seguir pasando y esas heridas tardan mucho tiempo en sanar y no se las merece nadie”, expresó.