Tony Dalton en Better Call Saul: el actor mexicano sorprende en la precuela de Breaking Bad

Comparta este artículo

*La siguiente publicación puede contener spoilers.

A seis capítulos de haber comenzado la sexta y última temporada de Better Call Saul, la actuación de Tony Dalton no ha decepcionado en absoluto.

Fue inesperado y sorpresivo para muchos de los fans que han seguido el spin-off de Breaking Bad que el personaje que interpreta el actor mexicano-estadounidense, Lalo Salamanca, haya sobrevivido a una quinta temporada en la que todo parecía indicar que había muerto a manos de Nacho Varga en una de las escenas finales.

Ahora que el actor se ha llevado las palmas de los fans más acérrimos, los reflectores están puestos sobre su antagónico y el desenlace de la venganza que lo hemos visto planear a lo largo de sus últimas apariciones al lado de actores consagrados como Bob Odenkirk, Rhea Seehorn y Giancarlo Esposito. Sin embargo, la trayectoria de Tony Dalton es todavía más extensa y sobresaliente.

Tony Dalton: películas y programas de televisión

Con apenas 47 años de edad, el actor nacido en Laredo, Texas, ha escrito y protagonizado películas mexicanas que se han vuelto clásicos de la sátira social como ‘Matando Cabos’ que escribió y protagonizó en 2004, luego de graduarse de la carrera en actuación en Nueva York. ‘El Infierno’ y ‘La dictadura perfecta’, dirigidas por Luis Estrada, figuran también entre sus títulos indispensables por haber logrado exposición internacional.

Su filmografía se complementa con ‘Contracorriente’, ‘Efectos secundarios’, ‘Sultanes del sur’, ‘La vida precoz y breve de Sabina Rivas’ y recientemente en ‘Amalgama’, entre otras.

Además de su prolífica carrera en cine, sus andanzas por la pantalla grande le han valido reconocimiento en Hollywood por la versatilidad con la que interpreta a Jack Duquesne en la serie ‘Hawkeye’ (inspirada en el cómic de Marvel), a Roberto Ávila en ‘Sr. Ávila’, a Mario Santos en ‘Los Simuladores’ y hasta Gastón Diestro en el fenómeno juvenil ‘Rebelde’, por mencionar algunos de sus personajes.

Tony Dalton en Better Call Saul

Tony Dalton en la sexta temporada de Better Call Saul promete ser un villano inolvidable y pieza fundamental para entender el universo creado por Vince Guilligan y Peter Gould.

Te puede interesar: 'Las mejores series, según The New York Times'

El propio Dalton se concibe como un fan de la historia de Better Call Saul: “Cuando me dieron el papel una de las primeras escenas que hago es cuando le llevo al viejo Salamanca la campana que siempre ves en Breaking Bad. Estaba leyendo esa escena […] y no sabes la felicidad, ‘¡¿qué es esto?! Yo no puedo creer que le voy a dar la campana a este hombre’.”, confesó en una entrevista para Golden Globes.

¿Dónde y cuándo sale la segunda parte de la temporada 6 de Better Call Saul?

La segunda parte de la temporada 6, la última de la serie, se podrá ver a partir del martes 12 de julio y hasta el 16 de agosto de este año en la plataforma de entretenimiento en línea, Netflix. En estos episodios se espera la integración al elenco de los protagonistas de Breaking Bad: Bryan Cranston (Walter White) y Aaron Paul (Jesse Pinkman) para rematar la historia.

Usuarios de redes sociales y la crítica especializada coinciden en que estamos frente a una producción digna sucesora del título a mejor serie del momento y en gran parte se debe al desarrollo de los personajes en un guion meticulosamente armado, una fotografía excepcional y, por supuesto, a la continuación del legado audiovisual y parteaguas para la industria del entretenimiento que ha significado Breaking Bad.