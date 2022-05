¿Camilo y Evaluna no están enamorados? Sebastián Yatra lo habría confirmado (VÍDEO)

Comparta este artículo

Camilo y Evaluna son una de las parejas más consolidadas y famosas del mundo del espectáculo. Llevan casi dos años de casados y apenas hace unas semanas nació su hija "Índigo". Sin embargo, la pareja se encuentra en polémica luego de que el cantante Sebastián Yatra asegurara que la relación de Evaluna y Camilo es falsa, pues no están enamorados. Aquí los detalles.

Sebastián Yatra revela que Camilo no está enamorado de Evaluna

A través de un vídeo filtrado en redes sociales se ve a Sebastián Yatra en un restaurante hablando con otras personas, entre ellas la periodista Susana Giménez, a los que les confiesa que Camilo no está enamorado de Evaluna y tampoco Rauw Alejandro de Rosalía, por lo que sus relaciones son completamente falsas.

“Ni camilo ni Rauw están enamorados. Yo me he dado cuenta todos estos años que he trabajo en la industria”

Antes de que Sebastián diera esa respuesta, también se puede escuchar a Susana decir: "¿Es cierto lo que me dijiste? No puede ser", asombrada por los dicho.

¿Vídeo filtrado de Sebastián Yatra es publicidad?

Luego de que se diera a conocer el vídeo en el que Sebastián Yatra asegura que ni Camilo ni Rauw Alejandro están enamorados de sus respectivas parejas, hubo usuarios quien tacharon al cantante de "tacones rojos" de envidioso y chismoso, pues los comentarios negativos no pararon.

“Hoy no se puede confiar en nadie”, “Envidioso”, “No es bueno andarnos metiendo en la vida de otras personas”, “Falta de respeto y lealtad”, “Eso le pasa por bocón”, eran algunas de las críticas.

Sin embargo, hubo otros cibernautas que revelan que todo es parte de una broma y que también puede ser una estrategia de publicidad para el siguiente sencillo de Sebastián Yatra.

Hasta el momento, ni Yatra, ni Camilo, Evaluna, Rauw o Rosalía han declarado algo al respecto ni desmentido o confirmado dicha información.

Cabe mencionar que Camilo actualmente está casado con Evaluna y acaban de tener a su primer hijo. La dupla de artistas tiene una relación de cinco años. Por su parte, Rauw Alejandro y Rosalía oficializaron su romance en septiembre de 2021 luego de una ola de rumores.

Sebastián Yatra aclara polémica tras vídeo

Sebastián Yatra rompió el silencio luego de que se filtrara un vídeo en el que habla mal de Camilo y Rauw Alejandro. El cantante de "Chica ideal" aclaró que todo se trató de una "tiradera con amor" pues sólo fue publicidad para su próximo sencillo y les pidió disculpas.

“Sorry @rauwalejandro y @camilo es una tiradera de amor, los quiero”, escribió

“Dile a tu papá que te mudas a conmigo. Dile tu mamá que es en serio que no somos amigos, ni Camilo ni Rauw están tan enamorados, que me junten varias vidas me las paso a tu lado”, canta y baila el cantante.