Llega ''Obi-Wan Kenobi'' a Disney con seis capítulos

LOS ÁNGELES (AP).— “Obi-Wan Kenobi”, ese sí que es un nombre que los fanáticos casuales de “Star Wars” no han escuchado en mucho tiempo. El maestro Jedi tiene su propio momento en una nueva serie de seis episodios en Disney+ protagonizada por Ewan McGregor.

Está ambientada a mitad de camino entre las dos trilogías de George Lucas: 10 años después de “Episode III: Revenge Of The Sith (Episodio III-La venganza de los Sith)”, que marcó la última aparición de McGregor como el personaje, y nueve años antes de que Alec Guinness hiciera su entrada como Ben Kenobi en “Episode IV: A New Hope (La guerra de las galaxias)” de 1977.

McGregor dijo que siempre tuvo en cuenta al venerado Guinness durante la producción. Escuchaba su diálogo en un archivo de sonido en su camerino y se tomaba más tiempo después de filmar las escenas “solo para hacer una toma extra al estilo de Alec Guinness” a modo de reafirmación.

“Tiene que sentirse como él. Lo estudié en esa película”, dijo el actor de 51 años. “Al fin y al cabo, tengo que ser alguien que termine convirtiéndose en Guinness”.

Un proyecto de Kenobi con McGregor había estado en desarrollo durante años, originalmente como una película con Stephen Daldry como director. Eso se descartó después del desempeño relativamente pobre en las taquillas de “Solo: A Star Wars Story (Han Solo: una historia de Star Wars)” de 2018.

Con el lanzamiento de Disney+ al año siguiente, Lucasfilm puso sus esperanzas en una nueva serie para “streaming” (en línea).

Kenobi también apareció en la serie animada “The Clone Wars (Star Wars: La guerra de los clones)”, que duró siete temporadas y está disponible en Disney+).

La filmación tuvo lugar el año pasado, principalmente en los innovadores estudios de Industrial Light & Magic en el área de Los Ángeles, donde pantallas LED gigantes crean mundos virtuales alrededor de los actores.

Al igual que con el éxito “The Mandalorian”, también filmada allí, los productores han mantenido la mayoría de los detalles en secreto.