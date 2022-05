Nodal manda indirecta a Belinda y critica al feminismo; ''apoyen, no destruyan'' (VÍDEO)

Comparta este artículo

Christian Nodal de nuevo está envuelto en una polémica, pues luego de que salieran a la luz varias declaraciones asegurando que maltrataba a Belinda y no la dejaba trabajar, el cantante se ha pronunciado al respecto pidiendo a las mujeres que utilicen el feminismo de manera correcta y para hacer justicia. Asimismo, mandó una fuerte indirecta para Belinda. Aquí los detalles.

"Una cosa es ser estafadora": Christian Nodal a Belinda

A través de un "en vivo" en Instagram, Christian Nodal aprovechó para aclarar los recientes rumores sobre el maltrato que Belinda sufrió durante su relación, pues lo tacharon de celoso, controlador y codependiente.

Fue supuesto amigo cercano de Belinda, que habló acerca de lo tóxico que fue el cantante con ella, asegurando que no la dejaba trabajar y que por eso le tenía que pagar todo. Asimismo, reveló que Nodal le fue infiel un sinfín de veces a la cantante y vivió de cerca su problema de alcoholismo.

Sin embargo, ahora el cantante de "No te contaron mal" arremetió contra el feminismo y mandó una indirecta que podría ser para Belinda, pues luego de que lo señalaron de machista y agresor, Nodal pidió a las mujeres utilizar el feminismo con justicia.

" Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira... No usen el feminismo para esas cosas, una cosa es ser estafadora... Usen el feminismo bien, con justicia. Respeten a una mujer. Apoyen, no destruyan"

Como era de esperarse, las declaraciones fueron punto de polémica en redes sociales, pues además de que parecía una indirecta para su exnovia, también lo hizo para evitar los malos comentarios después de las declaraciones que hizo supuestamente el amigo de Beli a una revista mexicana en la que aseguraba que "violentaba” a la cantante.

Usuarios se pronunciaron al respecto y aunque hay quienes apoyan a Nodal, la mayoría está de lado de Belinda pues aseguran que sigue ardido porque lo dejaron.

“Este hombre sigue respirando por la herida”; “Ojalá aplicará el silencio que tiene Luis Miguel”; “Sigue muy ardido por que lo dejo!!”; “Cierto hay algunas mujeres que usan el feminismo a su conveniencia”; “Mejor que se ponga a cantar no hablar”; “Esta enojado por que todos hablan de el menos BELI es más ni te topa”,

Christian Nodal tendría problemas de salud a causa del cigarro

Por otro lado, recordemos que hace unas semanas Christian Nodal reveló que padecía una fuerte adicción al cigarro y estaba empezando a dejarlo, pero el proceso ha sido muy difícil ya que además de confesar que siente mucha ansiedad, en días pasados tuvo un derrame en el ojo gracias a que sintió olor a cigarro y le causó ganas de vomitar, y para evitar hacerlo, hizo mucho esfuerzo con los ojos.

“Cuando huelo el cigarro, me dan ganas de vomitar, como no sé vomitar hago mucho esfuerzo facial entonces se me revientan los vasos de la cara y de los ojos”

¿Cuánto pagó Nodal por quitarse el último tatuaje de Belinda?

Hace unos días Christian Nodal se quitó el último tatuaje que tenía de Belinda. "Utopía", nombre de uno de los discos de la cantante, era lo que tenía en la frente y decidió taparlo con una flor.

Fue durante su visita a Costa Rica que Nodal encontró a un tatuador y su hija que lo ayudaron a lograr su cometido. Christian Ayala y Catalina de 8 años, fueron los encargados de eliminar el tatuaje de su rostro y en su lugar le hicieron una flor.

“Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano" dijo el tatuador

Después de que padre e hija terminaron de plasmar sus diseños, Nodal se dispuso a pagar, pero el tatuador se negó a recibir el dinero. Sin embargo, el cantante mexicano quiso reconocer el talento de Catalina y le pagó.

“Yo le dije que no, que no era nada, que ya solamente el hecho de haber estado ahí y obviamente toda la publicidad que nos dio con sus redes sociales no le íbamos a cobrar, pero él no quiso y dijo: ‘Yo algo le tengo que dar a Catalina porque este es mi tatuaje preferido de ahora en adelante’, sacó un puño de billetes y se los dio”