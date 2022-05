Vicente Fernández: ¿Quién es Lupita Castro, la cantante que lo acusó de abuso? (VÍDEO)

Comparta este artículo

Vicente Fernández y la serie "El último rey" de Televisa, siguen poniendo en controversia a la dinastía Fernández, pues ahora han revivido el escándalo de Lupita Castro, la cantante que acusó al Charro de Huentitán de abuso.

Cabe mencionar que dicha producción de Juan Osorio ha sacado a la luz varias infidelidades de Vicente Fernández a Doña Cuquita, entre ellas, Patricia Rivera e Isabel Soto "La chicotita". Aquí los detalles.

¿Quién es Lupita Castro, cantante que reveló abuso de Vicente Fernández?

Lupita Castro es una cantante mexicana que en 2021 reveló el abuso que sufrió a manos de Vicente Fernández. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete reveló que ella y Chente se conocieron en "Siempre en domingo".

Aquella vez Vicente Fernández se acercó para conocerla y después de eso estuvo acosándola por dos años, pero ella siempre le pedía respeto no sólo hacia su persona sino también para Doña Cuquita, su esposa y madre de sus tres hijos.

Lupita Castro reveló que el abuso ocurrió cuando tenía 17 años mientras estaba en San Luis Potosí por una fiesta a la que la habían invitado. Chente le habló por teléfono y la invitó a cenar a su hotel, a lo que ella accedió.

“Me invitó a cenar. Me dijo quieres una bebida y después como a la mitad del trago yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó poco a poco... Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor...Yo le dije, no, no y no”, recordó la cantante.

Lupita Castro dijo que Vicente Fernández no la golpeó pero él se puso muy fuerte, y como ella llevaba vestido, fue más fácil para él. La cantante reveló que trataba de empujarlo mientras le decía que no y que por favor parara.

En 2021 la cantante dijo que no iba a iniciar un proceso legal contra Vicente Fernández, pero dijo que sí buscaba una disculpa por parte de Chente.

"Vicente Fernández me hizo algo más grave": Lupita Castro

Ese mismo año, Lupita Castro reveló en varios vídeos lo que había sucedido con Vicente Fernández asegurando que le había hecho algo mucho más grave que un abuso,

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, dijo

La artista explicó que los hechos ocurrieron cuando meses atrás había concedido una entrevista a una televisora estadounidense para contar su historia, pero, según su versión, “Don Chente” utilizó sus influencias y logró que se censurara el material."

“Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de EE.UU. de habla hispana me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisaría a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista...? Nada”

En el vídeo, la cantante aseguró que tiene pruebas, y que pronto volverá a hablar públicamente para explicar qué ocurrió.

“Por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos, y fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de dios, de la palabra y de este aparatito [el celular]. Gracias, nos vemos pronto”.