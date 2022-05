Alejandro Fernández en un antro, la historia detrás de su polémica FOTO

Comparta este artículo

En la serie de Vicente Fernández "El último rey, el hijo del pueblo" de Televisa recrearon un momento polémico para la dinastía Fernández, pues hace unos años salió una foto de Alejandro Fernández mientras estaba borracho en un antro de Las Vegas. Los hechos ocurrieron en agosto de 2016 y fueron varias imágenes las que se volvieron virales. Aquí los detalles.

La historia de la polémica foto de Alejandro Fernández borracho

Hace 6 años, la polémica llegó a la familia Fernández, específicamente al "Potrillo" Alejandro Fernández, pues se filtraron unas fotos en las que se encontraba en estado inconveniente mientras estaba en una fiesta. Pese a que los primeros reportes aseguraban que se encontraba en un antro de Guadalajara, Jalisco, el mismo cantante salió a desmentirlo y reveló que todo sucedió en Las Vegas, Nevada.

Según los rumores, se encontraba celebrando la despedida de soltero y el cumpleaños del empresario Alejandro Valladares, pero otras fuentes señalaban que estaba en un bar de la comunidad LGBT.

La foto se viralizó junto con algunas otras imágenes y Alejandro Fernández dio de qué hablar durante varios días, pues muchos cuestionaron la sexualidad del hijo de Vicente Fernández. Ante esto, el "Potrillo" salió a explicar su versión de las cosas y reveló que aunque se sentía avergonzado, en la actualidad, todos estamos expuestos a que se filtren fotos privadas.

En su cuenta personal de Facebook, Alejandro Fernández expresó su sentir a través de un texto que decía que simplemente estaba disfrutando la fiesta, pero también lamentó toda la información que estaban exponiendo los medios.

"Me siento profundamente avergonzado (...) Dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso. Pero afortunadamente no hice nada que me pusiera a mí o alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta y efusiva celebrando con sus amigos. Por lo que me entristece ver los falsos comentarios que circulan en algunos medios", expresó.

Pese a que ya pasaron más de cinco años de aquel incidente, ahora la producción de Juan Osorio a través de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández "El último rey, el hijo del pueblo" la cual se basó en el libro de Olga Wornat, decidió revivir dicho momento.

Los memes por la foto viral de Alejandro Fernández

Nunca es tarde para recordar los mejores memes que salieron en redes sociales debido a la polémica foto de Alejandro Fernández en un antro de Las Vegas en 2016. Aquí algunos de ellos.