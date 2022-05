Grettell Valdez confirma divorcio con Leo Clerc desde hace dos años (VÍDEO)

Comparta este artículo

Grettell Valdez confirmó que se divorció de Leo Leclerc en 2020, empresario que pocos meses después de su boda fue acusado por fraude y lavado de dinero en Suiza, su país natal.

La conductora, actriz y exesposa de Patto Borguetti, reveló que se encuentra muy bien y tomando todo de una manera muy positiva. Incluso aseguró que no está cerrada al amor. Aquí los detalles

Grettell Valdez revela detalles de su divorcio con Leo Leclerc

Grettell Valdéz y Leo Clerc celebraron su boda en 2018 en Acapulco y en 2020 el empresario fue detenido en Suiza debido a varios delitos que se le imputaron.

Meses después de que se dio a conocer el escándalo del esposo de Grettell Valdéz, la actriz habló públicamente sobre la situación que estaba pasando sin revelar más detalles de los que podía, pues se especulaba que ella no sabía de los crímenes que había cometido su actual expareja.

Ahora, a través de un vídeo en Instagram Grettell Valdéz, actriz de "Rebelde" y "Clase 406" confirmó que está divorciada desde hace dos años de Leo Clerc.

“Yo solita me metí en esto, ok... Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva”, aseguró sonriente

Una amiga que se encontraba con ella agregó que Grettell y Leo no se ven desde hace año y medio. La actriz de 45 años no postea fotos con su exmarido desde hace varios meses, lo que despertó la sospecha de una separación.

Asimismo, la actriz fue cuestionada sobre cómo superar una ruptura amorosa, a lo que respondió que es importante tomar terapia, pues a veces uno no puede solo con todo y además agregó que ya lleva dos años sola y el pasar tiempo consigo misma es lo que más disfruta.

“Llora lo que tengas que llorar. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí. Me divierto conmigo”

¿Qué le pasó a Grettell Valdez en su dedo?

A inicios de este 2022, Grettell Valdez enfrentó un problema de salud, tuvo que someterse a una cirugía en la que le removieron parte de su dedo pulgar para prevenir complicaciones de cáncer.

En 2018 tuvo cáncer en el dedo, le removieron parte del pulgar y ahora, a casi cuatro años de ese evento, le fue detectada una señal de alarma, por lo que decidieron tomar esta decisión.