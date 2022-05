Mon Laferte revela un episodio doloroso en su vida, ¿qué le pasó a la cantante?

Mon Laferte abrió su alma, su corazón, para revelar lo que considera uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a una fuerte depresión.

La cantante chilena afirmó que intentó atentar contra su vida, aunque no ofreció detalles de cuándo sucedió y en qué condiciones.

Norma Monserrat Bustamante, su nombre verdadero, también dijo que continúa bajo medicación y vigilancia médica, con antidepresivos, a pesar de amamantar a su bebé que nació hace tres meses.

Como Grupo Megamedia dio a conocer, Mon Laferte anunció en febrero pasado que nació su primogénito. Lo hizo por medio de un breve mensaje en Twitter, donde la intérprete informó de la llegada del pequeño Joel, fruto de su relación con Joel Orta.

Seis meses antes, durante una gira que realizó por Estados Unidos fue cuando Mon Laferte reveló que estaba embarazada por primera vez.

La famosa confesó algunos de los episodios más íntimos de su vida al asistir como invitada especial al programa "Netas Divinas", para informar de su próximo regreso a los escenarios después del período de maternidad, que afirmó gozó al máximo.

Durante la plática con Paola Rojas, Galilea Montijo, Daniela Magun, Natalia Téllez y Consuelo Duval, Mon respondió a las preguntas de sus anfitrionas sobre las peores etapas de su carrera y de su trayectoria personal, y cómo compaginar ambas actividades, sobre todo ahora que es mamá.

Ahí, ante las cámaras de televisión, la cantante de 39 años se sinceró sobre las dificultades que atravesó desde el nacimiento de su primogénito Joel, y reiteró que al principio, cuando su ánimo decayó, considero la posibilidad de una depresión postparto.

Sin embargo, al paso del tiempo lo descartó, y aunque no precisó si fue por algún diagnóstico de un especialista, dijo que comenzó a tomar antidepresivos.

La intérprete de "Tú falta de querer" también explicó que su medicación no es algo reciente, sino que es resultado de un problema que apareció años atrás, cuando atravesó una fuerte depresión que la llevó a pensar en quitarse la vida.

"Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento", concluyó Mon Laferte.