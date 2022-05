Dua Lipa sufre terrible caída; es captada haciendo ''playback'' (VÍDEO)

Comparta este artículo

Dua Lipa sufrió una caída durante su concierto en Milán, Italia. La cantante, quien es una de las más famosas en la actualidad, fue víctima, una vez más, de un mal movimiento en el escenario, pues además del terrible accidente que vivió frente a sus miles de fanáticos, dejó también al descubierto que no canta en vivo ya que de inmediato fue notorio el playback. Aquí los detalles.

Así fue la caída de Dua Lipa en concierto

Dua Lipa se encuentra viajando por el mundo gracias a tour "Future nostalgia" y hace unos días le tocó presentarse en Milán, Italia. Desafortunadamente, no fue una de las mejores noches para la intérprete de "Blow your mind" pues se cayó en pleno escenario y su caída dejó al descubierto que la británica no estaba cantando en vivo.

La caída de Dua Lipa se volvió viral en tan solo minutos y aunque se levantó y siguió cantando, provocó la molestia de sus fanáticos en redes sociales pues aseguran que los boletos para su concierto no están tan baratos como para que ella no salga cantando en vivo.

Critican a Dua Lipa por ''siempre'' hacer playback

Esta no es la primera vez que la cantante británica es evidenciada mientras hace playback, pues hace poco más de un mes le sucedió algo similar mientras, sin querer, se le caía su micrófono y su canción seguía sonando pero no era su voz, pues sólo era la pista de la misma.

Todo sucedió mientras la cantante interpretaba el tema “New rules” y el micrófono se le resbaló de las manos pero cayó entre el público, haciendo imposible que Dua lo pudiera tomar nuevamente para continuar cantando.

Si bien en la grabación se escucha a algunos de los presentes tomar el incidente con humor y euforia, muchos internautas explotaron en críticas por no cantar en vivo.