Vicente Fox: Cómo inició su relación con Marta Sahagún, explica qué es el ''zancudo del amor''

CIUDAD DE MÉXICO.— Vicente Fox Quesada, expresidente de México, se sumó a la lista de personalidades que han hecho revelaciones muy íntimas a Yordi Rosado a través de su programa de YouTube. Asimismo, el político causó gran asombro al señalar que "ya le había picado el zancudo del amor"; esto y más fue lo que confesó al exintegrante de "Otro rollo".

Vicente Fox cuenta cómo inició su relación sentimental con Marta Sahagún

En el programa "La entrevista con Yordi Rosado", Vicente Fox, al igual que otras personalidades, decidió sincerarse. Fue así como el expresidente de México contó cómo inició su relación sentimental con Marta Sahagún, quien según Fox, ya estaba "picada por el zancudo del amor".

Vicente señaló que conoció a Marta Sahagún desde que fue gobernador de Guanajuato y que ella le brindó su apoyo incondicional para lanzarse por la Presidencia de México. Tras este comentario, Yordi Rosado preguntó a Fox si ya tenía una relación sentimental con "Martita" antes de ser presidente, por lo que el exmandatario le respondió en tono divertido "te voy a decir cosas sin decirlas".

Fox también le confesó al presentador lo que sucedió en un hotel:

"Estábamos los dos en campaña, registrados en el mismo hotel, lo que no te voy a decir es quien fue el que tocó a la puerta del cuarto de quien", dijo Fox Quesada a Yordi, tras mencionar que cuando decidió dejar su puesto de gobernador par buscar la Presidencia en las elecciones del 2000, Marta Sahagún fue la única en apoyarlo e irse con él.

Vicente Fox también le reveló a Yordi Rosado cómo fue que Marta Sahagún se convirtió en su esposa en "cuestión de horas".

El expresidente de México indicó que cuando decidió casarse con "Martita" fue algo repentino y le dijo "¿por qué no nos casamos el 2 de julio por el civil?", a lo que su ahora esposa accedió. Recordó que se casaron a las ocho de la mañana en los pinos y a las dos de la tarde se reunieron con José María Aznar, expresidente del Gobierno español, quien hizo una visita oficial en México.

En la entrevista, Vicente Fox también habló de cómo fue su niñez, en su rancho familiar en León, Guanajuato, su etapa como directivo de Coca-Cola México y sobre su sexenio como Presidente de México, además del origen de sus ingresos.

Fox quiso reiterar que durante el tiempo de su mandato en la Presidencia de México "no se robó ni un solo clavo" y que todos los días trabaja en busca de su sustento "y buscando el chivo todos los días".

"Yo no me robé ni un solo clavo, yo no hice negocios con el gobierno ni Martha, a pesar de que la señalaron y la tenían como trapeador con sus hijos", dijo el exmandatario y mencionó que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y quitó la pensión a los expresidentes "yo busco diario el chivo".

Fue así como detalló que se sostiene de sus conferencias y negocios, uno de ellos relacionado al cannabidiol -sustancia activa de la marihuana- que tiene con uno de sus hijos.