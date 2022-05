Comparta este artículo

MÉXICO.— Don Francisco, el famoso presentador del popular programa "Sábado Gigante" se unió a la lista de famosos que fueron entrevistados por Yordi Rosado para su programa en YouTube. El conductor de origen chileno logró conmover a la audiencia tras confesar algunos problemas familiares que tuvo a consecuencia de su trabajo. Asimismo, el presentador se sinceró y habló del conmovedor regalo que sus hijos y esposa le hicieron al sufrir su ausencia debido a sus labores profesionales.

Don Francisco confiesa los problemas familiares que tuvo por ¿''Sábado Gigante''?

En la reciente emisión de "La Entrevista con Yordi Rosado", Mario Luis Kreutzberger Blunenfeld, mejor conocido en la farándula como Don Francisco, conversó con el también locutor sobre su vida personal, su carrera profesional y los inconvenientes que su trabajo le provocó con su familia.

El presentador chileno, quien muchos señalan por como un ejemplo más de los latinos que han triunfado en los Estados Unidos, aprovechó la platica para detallar que su niñez fue complicada, pues indicó que sus padres escaparon del holocausto, por lo que estuvieron separados muchos años antes de reencontrarse en Chile.

Desafortunadamente, él también "provocaría" una separación con sus hijos. Don Francisco contó que durante un período de seis años tuvo mucho trabajo, por lo que durante ese tiempo solía viajar entre Chile y Miami para conducir diversos programas.

Debido a que sus compromisos laborales le absorbían mucho tiempo, su familia resintió su ausencia. El "alejamiento" que tuvo de sus seres queridos provocó que sus hijos le dieran un obsequio que le rompió el corazón.

“Tenía muy poco tiempo en la casa. En un cumpleaños mi hijo menor me regaló un frasco que tenía adentro un papelito. Tuve que sacar el papelito con un alfiler y decía: “Tiempo”, me dolió eso. Le preguntó a mi hijo que tenía 9 o 10 años qué significaba y me dijo: ‘Tú tienes todo papá, menos tiempo”, expresó el reconocido conductor sobre los seis años que se mantuvo viajando de Chile a Miami y viceversa.

Don Francisco revela que tiene "martes especiales"

El "regalo" que su hijo le dio a Don Francisco fue una "llamada de atención" que le dolió mucho, pues con ello se dio cuenta del daño que le hacía a su familia, pero sobre todo, se percató de que se estaba perdiendo momentos importantes por darle prioridad a su trabajo.

El presentador de "Sábado Gigante" externó que la situación derivó en que su familia y él terminaran asistiendo al psicólogo. Gran sorpresa se llevó al ver que sus hijos estaban siendo afectados por su trabajo. Para ejemplificar mejor este punto, el conductor contó que los especialistas pidieron a sus hijos que realizaran dibujos en los cuales se mostró que él estaba bastante retirado de la familia.

“Eso me afectó mucho y le digo al médico: '¿Qué es lo que puedo hacer?' El médico me dijo: ‘Bueno, haga algo, busque un día especial con ellos’“, detalló el chileno a Yordi.

Don Francisco reveló que desde ese entonces decidió implementar los "martes especiales", días en los cuales trabajaba solo una jornada de medio tiempo y pasaba el resto del tiempo con sus hijos haciendo algo que ellos quisieran.

Durante la plática, Don Francisco también reveló que su esposa también le hizo un regalo "especial".

El chileno contó que el obsequio que le dio la madre de sus hijos se trata de una televisión que tenía un solo botón; este regalo también fue parte de un mensaje que su familia quería darle.

“Me dio una cámara, cuando se encendía la cámara yo aparecía en la televisión sonriendo y cuando estaba apagado, yo aparecía en el televisor triste, porque mi personalidad cambia en cámara“, explicó el conductor a Rosado, sobre la necesidad que su familia tenía de verlo de buen humor, pues con tanto trabajo llegaba cansado y sin ganas de hablar.