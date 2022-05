Karla Panini ''amenaza'' a "Platanito"; le recuerda que ''hacía cosas indebidas''

Comparta este artículo

MONTERREY.— Karla Panini, mejor conocida como la ex Lavandera arremetió nuevamente contra uno de sus detractores. Ahora fue "Platanito", a quien la exconductora dijo querer "enfrentar" para decirle "por qué se mete", esto en referencia a los comentarios que ha emitido sobre el caso de Karla Luna y Américo Garza, quienes fueron esposos antes de que Panini aparentemente se entrometiera en esa relación. La también recordada como la "comadre güera", destacó que "Platanito" ha hecho "cosas indebidas", pero ella siempre lo apoyo.

Karla Panini amenaza a "Platanito"; el comediante asegura que fue ''testigo''

A través de de su podcast, titulado "Mal Influencer", Karla Panini externó que desea encontrarse al comediante Jorge Verduzco, quien es identificado por su personaje de "Platanito" para recordarle las polémicas en las que se ha visto envuelto y que provocaron que muchos le dieran la espalda, excepto ella.

La ex Lavandera aprovechó el micrófono de su programa para señalar que el comediante no tendría porque haber opinado sobre su enemistad con Karla Luna, pues él también ha desatado el escándalo, incluso habría sido tan grande la polémica que enfrentó que tuvo que abandonar el país por un tiempo.

La situación a la que se refirió Karla Panini, por supuesto, se trata del polémico "chiste" de la Guardería ABC que hace unos años hizo "Platanito" y que le costó severas críticas e incluso cancelaciones de shows.

Sobre este "percance", la "comadre güera" quiso destacar que fue "la única que le habló" para recordarle que contaba con su apoyo.

Asimismo, Karla externó que quisiera encontrarse de frente a "Platanito", pero no para aclarar las cosas sino para cuestionarle por qué la juzga y acusa cuando él también ha hecho cosas reprobables.

"No para aclararle algo sino para decirle: 'tú qué te metes, tremendo panzón. Payaso panzón, ridículo. Si la única que te habló cuando tuviste tu problemita... Yo agarré mi teléfono y le dije: 'Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega... pero aquí estoy para apoyarte'", detalló la expresentadora de Multimedios Monterrey.

"Sobre todo me sorprende que juzgándome cuando, Sergio Verduzco yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos... Juzgándome, querido, no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría encontrármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo", concluyó la comediante.