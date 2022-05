¿Thalía está grave de salud? Laura Zapata revela cómo vive por la enfermedad de Lyme

Thalía padece la enfermedad de Lyme desde el 2007, y ahora ha sido Laura Zapata, hermana de la cantante, quien reveló todo lo que sufre gracias a este padecimiento, pues aseguró que además de estar en constante comunicación con ella por la salud de su abuela, también está al pendiente de sus complicaciones, pues asegura que la cantante tiene a veces días muy malos pero ella intenta siempre estar lo más activa posible para reponerse.

Aunque desde hace tiempo Thalía no habla de Lyme, fue Laura Zapata quien contó que en ocasiones la cantante no la pasa nada bien debido a los síntomas de esta enfermedad, sin embargo, admiró su valentía y aseguró que ella siempre se obliga a hacer ejercicio pese a los dolores que le provoca.

“A veces se siente mal, a veces me dice -hermanita me siento mal, me estoy arrastrando, pero me obligo- es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa... Casi casi arrastrando llega”, dijo Laura Zapata.