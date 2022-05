YosStop. Así fue la boda civil de la polémica youtuber (FOTOS)

CIUDAD DE MÉXICO.— YosStop está dejando atrás el problema que enfrentó tras ser denunciada por Ainara Suárez. Ahora compartió con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida. A través de varias imágenes y vídeos, la influencer y youtuber dio a conocer que se casó con Gerardo González, su pareja sentimental de hace varios años y con quien tendrá a su primer hijo.

El nombre de Yosseline Hoffman, mejor conocida con YosStop, se vio envuelto en el escándalo luego de que una joven identificada como Ainara Suárez, la denunciara por haber hablado del abuso que sufrió en uno de sus videos de YouTube.

Tras la acusación de la víctima, la creadora de contenido fue detenida y pasó varios meses en prisión, pero todo ese mal momento parece haber quedado atrás.

Ahora, YosStop está empezando a disfrutar de los cambios en su vida, y recientemente presumió que llegó al altar para unir su vida a Gerardo González, su novio, quien durante los meses que pasó en la cárcel estuvo siempre al pendiente de ella para apoyarla y brindarle ánimos y esperanza.

Acostumbrada a compartir parte de su vida en redes sociales, la influencer mediante varias historias en su cuenta de Instagram publicó un poco de su emotiva boda.

A un mes de haber anunciado su compromiso, este pasado fin de semana, YosStop y Gerardo se casaron por la vía civil en una ceremonia a la que asistieron sus amigos y familiares.

Pese a que fue un enlace pequeño, los momentos emotivos y las lágrimas se hicieron presentes constantemente. Uno de los primeros acontecimientos que desataron el llanto de algunos asistentes fue el ver a la youtuber del brazo de su hermano ‘Rayito’, quien se encargó de entregársela a Gerardo en el altar.

El novio, también provocó el llanto de los invitados, pero sobre todo el de su novia, a quien le recordó que pasó de convertirse en "su mejor amiga a el amor de su vida."

“Te fuiste convirtiendo en mi mejor amiga, mi confidente, mi crush, hoy eres el amor de mi vida. A tu lado he aprendido a mirar el mundo de otra manera, hoy no me imagino un mundo sin ti”, fueron las emotivas y románticas palabras que Gerardo le dedicó a YosStop.