Nodal critica a Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar: ''No ha compuesto nada'' (VÍDEO)

Christian Nodal no deja de estar en polémica, pues ahora arremetió fuertemente contra Gussy Lau, quien fuera novio de Ángela Aguilar, asegurando que solo quería colgarse de su fama y que incluso el premio Grammy que obtuvo no se lo merecía, pues él no compuso nada. Aquí los detalles.

Christian Nodal arremete contra Gussy Lau

Luego de las fotos filtradas de Ángela Aguilar y Gussy Lau, ahora el compositor está en el ojo del huracán gracias a las polémicas delcaraciones de Christian Nodal, con quien supuestamente habría compuesto el tema "No te contaron mal" pero al parecer esto no fue verdad, pues el exnovio de Belinda asegura que Lau no tuvo nada que ver en la realización de este tema ni de muchos otros que él ha tomado como propios.

Fue a través de un en vivo en Instagram que Nodal aprovechó para hablar sobre los problemas que había tenido con su antigua disquera "Universal" asegurando que le habían robado sus sueños, su libertad. y el poder de colaborar con otros artistas, sin embargo aseguró que está agradecido con Sony por respaldarlo en todo momento como artista y creer en su talento.

Me robaron mis sueños, me robaron mi libertad, me robaron el poder yo hacer duetos con gente súper talentosa, como artista que te hagan eso es horrible.

Minutos más tarde, Christian Nodal arremetió contra Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, asegurando que el compositor quiso colgarse de su fama y solo había ido a los Grammys a "lucirse" pues en realidad él no compuso nada del tema "No te contaron mal".

“Gussy Lau es un gran compositor... yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de No te contaron mal, ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy. Al Gussy yo le dije: ‘bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción’, me costó mucho pero es la realidad”, reveló.

Asimismo, Nodal aclaró el vídeo dónde sale tomando alcohol desde sus trofeos Grammy asegurando que la industria de la mpusica lo ha tratado mal y que antes consideraba dichos premios como algo vacío.