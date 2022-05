Amber Heard llora durante el juicio contra Johnny Depp; esto dijo la actriz (VÍDEO)

El juicio entre Johnny Depp vs Amber Heard aún continúa y aunque ya van en el quinceavo día desde que inició, aún siguen saliendo polémicas declaraciones de ambos afectados.

En días pasados, escuchamos el testimonio de Johnny Depp donde habló sobre lo que vivió al lado de la actriz de "Aquaman" y sostuvo que jamás en su vida había golpeado a una mujer. Además, contó cómo es que Amber Heard provocó que perdiera parte de su dedo. Clic aquí para ver la historia completa.

Asimismo, el actor de "Alicia en el país de las maravillas" mostró pruebas de las infidelidades y engaños de los que fue víctima, pues Heard tuvo una relación con Elon Musk, Cara de Levinge y además con James Franco. Johnny también mencionó que todo lo que ella mencionó en el artículo publicado por "The Washington Post" le destruyó la carrera y es por eso que la está demandando por difamación y 50 millones de dólares.

Ahora, fue el turno de Amber Heard de subir a dar su versión de los hechos y contar cómo es que había sido su experiencia mientras estuvo casada con el actor. Esto fue lo que dijo.

Amber Heard lloró al testificar contra Johnny Depp

Amber Heard confesó que el inicio de su relación con Johnny Depp fue “hermosa” y que incluso ella se sentía la mujer más afortunada del mundo, pues la hacía sentir increíble. Sin embargo, confesó que aunque pasaban períodos de tiempo juntos, luego él desaparecía y no podía contactarlo.

“Sentí que este hombre me conocía y me veía como nadie más lo había hecho. Cuando estaba con él, me sentía la mujer más bella del mundo”

Sobre la primera vez que Johnny Depp la golpeó, Amber Heard reveló que la abofeteó en dos ocasiones y que ella deseaba que él le dijera que sólo estaba jugando.

“No había discutido pero él estaba tomando y consumiendo cocaína. Le pregunté sobre un tatuaje y me golpeó. Me dijo ‘tú te crees chistosa, perra’”

Después, Johnny Depp habría ido a buscarla para hablar, llevándole un vino muy caro, el mismo del que se ha hablado en el juicio sobre que presuntamente ella se lo exigía.

“No quería dejarlo, no quería dejar al hombre del que estaba enamorada. Él era lo mejor que me había pasado”

Por otro lado, la exesposa de Johnny Depp reveló que sabía que eso no estaba bien dentro de una relación y que tenía que dejarlo, pero el actor le pedía disculpas una y otra vez y siempre le decía que no volvería a pasar, ella confiaba en eso y aseguraba que su marido no volvería a "cruzar esa línea".

¿Por qué Johnny Depp demandó a Amber Heard?

Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard después de que la actriz publicara un artículo en The Washington Post en el que aseguraba que ella era una figura pública que representaba violencia doméstica. Luego de eso, Johnny Depp fue sancionado públicamente y le quitaron varios papeles de películas que tenía en puerta, como por ejemplo "Piratas del Caribe" y "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" secuela de Harry Potter.

Pese a que Amber Heard no mencionó a Johnny Depp en su artículo, el actor está demandando a Heard por difamación y con una compensación de 50 millones de dólares, pues según Depp, tras esa publicación perdió aproximadamente 40 millones de dólares, además de perder también la demanda con el mismo periódico.