Cantante asegura que Joan Sebastian tuvo comportamiento inapropiado con ella cuando era menor

MÉXICO.— Joan Sebastian es uno de los cantautores más reconocidos dentro de la música, sin embargo, el intérprete de temas como “Tatuajes” o “Secreto de amor”, también figuró por diversos escándalos en los que fue vinculado. Incluso, aún fallecido, el exesposo de Maribel Guardia sigue protagonizando fuertes polémicas. Tal es el caso del señalamiento que ha hecho en su contra una cantante, quien aseguró que el intérprete de “Sentimental” la manoseó cuando era menor de edad.

Cantante asegura que Joan Sebastian abuso de ella cuando era menor de edad

A siete años de la muerte de Joan Sebastian, la cantante de música regional mexicana, Marisol Castro, confesó que el intérprete de “Me gustas” abusó de ella cuando tenía 14 años. Debido a este comportamiento inapropiado, Marisol aseguró que tuvo que tomar terapia por años. La cantante señaló que recientemente ha tenido problemas al dormir.

Fue a través del programa "Chisme No Like", en el que Marisol Castro decidió romper el silencio y contar cómo fue que Joan Sebastian se comportó con de ella. En la emisión trasmitida por YouTube, la cantante inició contando que su encuentro con el intérprete de “Eso y más” fue mediante el delegado de la ANDA de Nuevo Laredo, quien era amigo de su familia.

Marisol Castro relató que en un principio cantar con Joan Sebastian fue una alegría, pero jamás imaginó lo que pasaría después.

“Yo me impresioné cuando lo vi, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él estaba en los 50 y 40 años, era un hombre con arrugas, muy delgado”, recordó la cantante, quien destacó que lo primero que hizo Joan Sebastian al verla fue abrazarla.

Al termino de una de sus presentaciones, Joan la abrazó de nuevo y la empezó a tocar indebidamente mientras le "endulzaba" con promesas y palabras bonitas. La cantante señala que en aquel momento pensó que el abuso que sufrió "era normal".

“Te empieza a tocar, a agarrar las manos, (dice) muñequita que linda eres, eres un ángel, estás hecha de azúcar. Te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco. Te voy a cuidar, vamos a hacer una producción”, detalló la cantante.

Marisol Castro argumentó que sintió que las caricias de Joan Sebastian no eran correctas, pero no atrevió a decir nada en aquel momento.

Descubren a Joan Sebastian teniendo un comportamiento inapropiado con una menor

De acuerdo con el relato de la cantante de música regional mexicana, su mamá es testigo del acoso que ejerció Joan Sebastian contra ella cuando era una niña. Sin embargo, en ese momento las cosas se mal interpretaron y ella fue a quien señalaron.

Marisol comentó que su mamá entró al camerino y furiosa la sacó de ahí, pues la encontró despeinada y con la falda mal puesta. Pero la señora la culpó a ella de lo sucedido, pues al tratarse de Joan Sebastian, pensó que su hija se portó coqueta con el "Rey del jaripeo", por lo que terminó reprendiéndola.