''Doctor Strange 2'': ¿Cuántas escenas post-créditos tiene la película?

MÉXICO.— ''Doctor Strange 2'' (''Doctor Strange in the Multiverse of Madness'', nombre oficial de la cinta) está próximo a estrenarse, por lo que muchos tienen la duda si en esta nueva película del MCU hay escenas post-créditos, y si las hay cuántas son. Sin tratar de hacerte spoiler de la cinta, te contamos.

¿''Doctor Strange 2'' tiene escena post-créditos?

Si algo se ha vuelto una "tradición" en las películas de Marvel Studios, son las escena post-créditos, por lo que la cinta de ''Doctor Strange in the Multiverse of Madness'' no será la excepción. Así que cuando aparezcan los créditos no te levantes del asiento, pues todavía hay escenas adicionales que te interesará ver.

De acuerdo con Comicbook y Erick Davis de Fandango, en ''Doctor Strange 2'' hay dos escenas post-créditos. Y sin hacer spoilers, debes saber que en la primera escena post-créditos se mostrará un poco del futuro del MCU.

Mientras que, la segunda escena post-créditos de “Doctor Strange 2” aparece tras los últimos créditos en negro y no incluye nada realmente relevante.

¿Cuándo se estrena ''Doctor Strange 2''?

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cinta dirigida por Sam Raimi, se estrena el 5 de mayo en México y algunos países de Latinoamérica. La nueva película aparentemente es una continuación de “Spider-Man: No Way Home” y “Loki”, pues aquí es donde se abordará el verdadero conflicto entre los multiversos, además de que conocerá nuevos aliados pero una amenaza promete arrasar con todo el mundo.

''Doctor Strange 2'' es una cinta que tiene una duración de poco más de dos horas, por lo que tendrás que analizar si beber demasiado refresco o agua es una buena opción.

¿Por qué "Doctor Strange 2: En el Multiverso de la Locura" fue prohibida en algunos países?

Pese a ser una de las películas más esperadas de este 2022, "Doctor Strange: En el Multiverso de la Locura", antes de su estreno ya fue "víctima" de la censura por parte de algunos países, en los que la proyección de la cinta quedó prohibida. La razón de esta cancelación un personaje perteneciente a la comunidad LBTQ+.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", "Doctor Strange 2: En el Multiverso de la Locura" fue prohibida en Arabia Saudita debido al personaje de 'América Chavez', quien es abiertamente lesbiana en los cómics. Aunque no solo Arabia Saudita prohibió la reproducción de la cinta, también Qatar y Kuwait no la tienen disponible en su cartelera.

Es importante señalar que la preferencia sexual de 'América Chavez' va contra lo estipulado, pues en los países del Golfo Pérsico el ser homosexual es ilegal.

Asimismo, cabe destacar que no es la primera cancelación que hacen, anteriormente, "Eternals" también fue prohibida en Arabia Saudita por la misma razón.

En el caso de la cinta dirigida por Chloe Zhaó, 'Phastos', es un personaje homosexual que forma una familia con su pareja y su hijo. La película protagonizada por Salma Hayek se convirtió en la primer cinta de Marvel en tener a un protagonista gay.

¿Qué tiene que ver "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" con Avatar?

Tras llevarse al cabo la premiere mundial de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", se realizó la proyección de el tráiler de "Avatar: The Way of Water", por lo que los críticos a través de redes sociales dejaron ver sus reacciones.

La secuela de "Avatar" fue descrito como espectacular. Según los comentarios de los expertos, James Cameron ha logrado un nuevo espectáculo visual.

The #AvatarTheWayOfWater 3D trailer was just as gorgeous tonight as it was at #Cinemacon2022 !



The visuals, new settings and planets, new dangers, gorgeous underwater scenes, and the focus on Jake and Neytiri’s family comes thru vibrantly.



GET READY FOR THIS ONE, Outlaw Nation! pic.twitter.com/XlLwFpCToU — John Rocha aka The Outlaw Nation (@TheRochaSays) May 3, 2022

Recordemos que "Avatar" fue estrenada en 2009 y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, hasta que en 2019 "Avengers: Endgame" rompió récords y le quitó el puesto.

¿Cuándo será estrenada "Avatar: The Way of Water"?

"Avatar: The Way of Water" esta programada para ser estrenada el 16 de diciembre, y aunque no hay muchos detalles sobre la trama, se espera que se exploren los océanos de Pandora.

Watched #AvatarTheWayOfWater teaser trailer (in 3D) that will play in front of #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness. Stunning visuals as can be expected. Pretty sure I picked out Stephen Lang (I was giddy). Unsure if I saw Kate Winslet. Underwater world could be a treat. Ready. pic.twitter.com/HqDWcWBMfX — Clayton Davis - Stand with uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@ByClaytonDavis) May 2, 2022