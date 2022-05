La yucateca Wendy Braga celebra su primer Día de la madre con un especial de televisión

La actriz y conductora Wendy Braga compartirá su nueva faceta como mamá en un programa especial con motivo del 10 de mayo, que será transmitido este sábado, a las 9 p.m. por Las Estrellas.

La yucateca estará acompañada por otras actrices como Natalia Téllez y Mariana Echeverría, que recientemente también dieron a luz a su primer hijo.

El especial del Día de la madre tendrá diferentes dinámicas.

¿Cuándo nació el bebé de Wendy Braga?

El bebé de Wendy Braga nació el 20 de marzo pasado, en el Estado de México y se llama Henry.

Asegura sentirse “bendecida, muy contenta; todo ha sido diferente a como me contaron: muchos me decían que iba a estar muy cansada y que no podría dormir; pero la verdad no me siento cansada, por el contrario me siento con más energía, con más ímpetu para seguir haciendo las cosas”.

Continúa trabajando

La maternidad no ha sido un motivo para pausar su trabajo: participa en el programa de revista “Cuéntamelo ya”, actuó en un capítulo de “Como dice el dicho” y prepara una obra de teatro, que deberá estrenarse en junio. “No puedo dar detalles porque apenas vamos a comenzar los ensayos y se debe estrenar a finales de junio”, comentó.

Su último trabajo en el teatro fue en “Cats, el musical”, en el que estuvo en temporada por más de un año. Después fue a Colombia para participar en un “reality”, en el que se lastimó la rodilla y necesitó una cirugía, cuya recuperación le tomó más de seis meses. Luego dio inicio la pandemia y el año pasado se embarazó.

Para finalizar, aseguró que extraña su tierra natal, “espero pronto estar por allí”.