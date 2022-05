¿Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen problemas? Confiesa no tener ''cercanía'' con su esposo

Andrea Legarreta revela que casi no tiene intimidad con Erik Rubín. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta no solo es una de las conductoras más famosas de México, también al lado de su esposo, el cantante Erik Rubín, forman uno de los matrimonios de la farándula más sólidos y envidiados, pero al parecer no todo es tan perfecto como parece, ya que la también actriz sorprendió al revelar que casi no tiene intimidad con el exintegrante de Timbiriche ¿Acaso habrá divorcio?

¿Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen problemas?

Fue durante una entrevista que Andrea Legarreta concedió a Juan José 'Pepillo' Origel y Martha Figueroa para el programa "Con permiso", en el que la conductora estelar del matutino "Hoy" hizo unas cuantas revelaciones de su vida íntima que impactaron a sus fans.

La presentadora de Televisa admitió que también ha tenido problemas en su matrimonio, mismos que les hicieron cuestionarse si debían seguir juntos o mejor separarse. Sin embargo, Andrea indicó que si eso pasará seguirían siendo una familia e incluso aseguró que serían "unos excelentes ex”.

“Hemos tenido broncas, sí. Hemos llegado a algún punto en esta historia larga en donde hemos dicho ´qué onda´, seguimos o no seguimos... Sabemos que al final del camino, hay historias que por más que hayan sido grandes amores de pronto se puede terminar el amor de la pareja y continuar como familia. Tanto él como yo serías unos excelentes ex”, puntualizó Andrea.

Andrea Legarreta confiesa no tener ''cercanía'' con su esposo Erik Rubín

Pero la revelación que más "resonó" en los oídos de los presentadores del programa de Unicable fue cuando la también actriz de "Vivan los niños" confesó que aunque su marido, a sus 51 años, pese a ser uno de los cantantes mexicanos que mejor conservado está por todo el ejercicio que realiza, casi no tiene intimidad con él.

Andrea Legarreta explicó a Pepillo Origel y a Martha, que tras casi dos décadas de estar intimando a veces no tienen tantos acercamientos de este tipo con Erik Rubín, sin embargo, eso no ha hecho mella en su relación, pues de acuerdo con la conductora del programa "Hoy" han aprendido a sobrellevar las distintas etapas por las que ha pasado su matrimonio.

"Diría José José: 'Hasta la belleza cansa'", mencionó Andrea Legarreta entre risas al confesar a los periodistas de espectáculos su nula actividad sexual.

¿Andrea Legarreta se volvería a casar?

En la entrevista, Andrea se tomó un tiempo para suponer que pasaría si se llegará a divorciar de Erik Rubín.

Aprovechando la plática, la conductora de Televisa indicó que en el hipotético caso de que su matrimonio de más de 20 años con el intérprete de "Cuando mueres por alguien" finalizará, ella no se volvería a casa pues aseguró que le da un poco de flojera comenzar un noviazgo con alguien.

Además de que afirmó que se dedicaría al cuidado y atención de sus hijas Mía y Nina, quienes actualmente se encuentra abriéndose paso en el mundo del espectáculo.