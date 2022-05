CIUDAD DE MÉXICO.— Cynthia Rodríguez provocó la locura luego de compartir una fotografía en la que presumió como se vería vestida de novia. Si bien, la conductora de "Venga la Alegría" no aseguró que ese espectacular vestido que se puso sea para su tan sonada boda, sus fans le señalaron que sería muy buena idea que pronto se animara a lucir uno así.

Cynthia Rodríguez presume vestido de novia, ¿se casará con Carlos Rivera?

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han sostenido una relación desde hace más de cinco años, y aunque en un principio trataron de mantener en secreto su romance, desde hace unos meses, tanto la presentadora del matutino de TV Azteca como el cantante se han dejado ver muy enamorados, incluso han compartido con sus fans un poquito de su relación, aunque todavía siguen posando por separado.

Pero los detalles de su "misteriosa" relación sentimental siguen generando curiosidad, pues hasta el momento ninguno de los dos ha aclarado si están o no casados como se rumoreó. Es por ello que la intérprete de "Si no estás conmigo" provocó revuelo luego de que se dejó ver con un impresionante vestido, digno de una futura novia.

¿Cynthia Rodríguez se casa este año con Carlos Rivera?

Los rumores sobre que Cynthia Rodríguez podría casarse con Carlos Rivera este año surgieron luego de una publicación que la conductora de “Venga la alegría” hizo en sus redes sociales.

Fue a través de una foto que compartió en su cuenta de Instagram, donde la también cantante presumió haber usado un vestido de corte princesa en color blanco, el diseño presuntamente era de los diseñadores mexicanos Víctor Cabb y Jesse Martínez, quienes también confeccionan vestidos de novia.

Sin embargo, aunque la conductora del programa de TV Azteca provocó la emoción de sus fans, indicó que fue muy afortunada en modelar uno de los diseños de Víctor Cabb y Jesse Martínez.

Cabe destacar que aunque Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no han dicho que no descartan casarse, hace unos días, el intérprete de "100 Años" dejó entrever que ya se casó con la conductora de "VLA" y la prensa no se enteró. Esta declaración solo sembró la duda de su compromiso, por ello la foto de Cynthia nuevamente generó las especulaciones de una próxima boda.