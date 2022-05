Exatlón México: las cinco peleas más polémicas del reality de TV Azteca (VÍDEOS)

Exatlón México es uno de los programas más populares de TV Azteca y uno de los preferidos de los televidentes en México, sin embargo, en más de una ocasión se ha mencionado que el reality es un fraude y que solo busca generar controversia dentro de la competencia y entre los atletas.

A lo largo de las cinco temporadas de Exatlón, han sido varias las peleas y conflictos que han protagonizado varios participantes y que incluso han acabado en una rivalidad real. Nombres como Ana Lago, Heliud Pulido, Mati Álvarez, Keno Martell, Pato Araujo, son los "exatlónicos" que se han involucrado en riñas dentro del concurso. Aquí te decimos cuáles han sido las más memorables.

Peleas más polémicas de Exatlón México

Pelea de Keno Martell y Pato Araujo

Exaball, juego de basketball en arena y que enfrenta tanto a hombres como a mujeres, provocó que Keno Martell "Playmaker" y Pato Araujo "Capitán" terminaran a golpes, pues desde un inicio el jugador de las Chivas comenzó a provocar al ex borrego del Tec de Monterrey a tal grado que le rompió su camisa y durante los últimos segundos del encuentro y con el marcador muy cerrado comenzaron una serie de empujones y los equipos tuvieron que intervenir.

Ernesto Cázares y Heliud Pulido

Otro momento de tensión se vivió en Exatlón México cuando durante una de las competencias por la fortaleza en Titanes vs Héroes, ambos atletas discutieron luego de que estaban apoyando a sus compañeras de equipo y cada uno trataba de empujar al otro hacia atrás, como si estuvieran evitando que sus respectivos equipos escucharan sus indicaciones.

Dicha pelea afortunadamente solo fue de palabras y no hubo necesidad de llegar a los golpes. Aquí el vídeo.

¡Los ánimos se encienden en el Exatlón! Mientras tanto, MVP le da otro punto a los HÉROES...

Pato Araujo y Cecilia Wushu

Durante un juego en la temporada de Héroes vs Titanes, Cecilia Álvarez "Wushu" le dio un codazo a Pato Araujo, algo que provocó el enojo del exfutbolista y que incluso llevó a una discusión entre ambos equipos. Araujo incluso llamó "marrana" a Wushu y Ernesto Cázares, se metió a defender a su compañera.

Sin embargo, semanas después se evidenció que Wushu le había dado el golpe de manera intencional a Pato Araujo algo que generó también desconfianza hacia ella por parte de sus compañeros, porque aseguraron que se armó todo un problema por su culpa y además les mintió en todo momento.

Ana Lago y Antonieta Gaxiola

La pelea de Ana y Antonieta es sin duda una de las más memorables de Exatlón México, pues también durante un juego de Exaball, llegaron a los golpes, pues luego de una falta, la gimnasta se le fue a golpes a la ciclista y ambos equipos tuvieron que intervenir para evitar que pasara a mayores.

Emilio Rodríguez y Ramiro Garza

Emilio llegó como refuerzo de lujo, pero con el arribo del entrenador funcional, las cosas se pusieron muy tensas entre Rojos y Azules; Spartacus hizo comentarios muy malos sobre el Hércules Regio, el Maestro del Aire y del León Libanés.

Emilio dijo desde el principio que eliminaría a todos los azules, además de asegurar que Ramiro, Koke y Yusef no eran nadie porque no sabían lo que era ser deportistas olímpicos. Semanas después, Ramiro le ganó en un circuito y festejó como él, algo que no le gustó nada a Spartacus.

¿El equipo rojo de Exatlón es "hipócrita"?

Desde hace varias temporadas, el equipo rojo de Exatlón México ha sido señalado por ser un equipo lleno de atletas "hipócritas", pues han sido varias las ocasiones que se han mostrado doble cara, tanto dentro como fuera de la competencia. El caso más reciente fue el de Mati Álvarez dentro de Exatlón México All Star, pues los mismos integrantes aseguraban que perdía cada vez que pasaba un circuito con Evelyn Guijarro, por lo que decidió enfrentarlos, sin embargo, ninguno de ellos aceptó lo que habían dicho en repetidas ocasiones.

Por otro lado, durante la cuarta temporada, al equipo rojo también llegó la clavadista olímpica Carolina Mendoza, y aunque su paso por la competencia no duró mucho, la deportista siempre declaró que sentía que su equipo no la apoyaba y que incluso los azules se preocupaban más por ella.

Ante estas acusaciones Ana Lago no resistió más y seguida de todo el equipo reprochó a Caro su actitud en Exatlón, e incluso la misma Mati Álvarez, le reclamó su amistad con los azules, sin pensar que ella estaría envuelta en una polémica similar meses después. La tricampeona se aseguró de recalcarle a Caro Mendoza que su equipo era rojo y no azul.

Otra de las polémicas del equipo rojo de Exatlón México fue en su más reciente temporada, cuando Nataly Gutiérrez "Dynamom" llamó hipócrita a Zudikey Rodríguez, la esposa de Pato Araujo, pues la corredora de atletismo aseguró que ella era la primera en tener mala vibra y después pedir "ánimo".

¿Exatlón México es fraude?

Desde hace mucho, una gran cantidad de televidentes aseguran que Exatlón México está lleno de fraudes, pues ahora en lugar de fomnetar la sana competencia entre los atletas, solo se enfocan en elevar el raiting mediante polémicas y peleas. Aquí mencionamos algunas de las veces que el reality de TV Azteca ha puesto en duda su veracidad y transparencia ante los usuarios.

El regreso de Zudikey Rodríguez a Exatlón México

Durante la temporada de Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores, Zudikey Rodríguez, atleta olímpica y esposa de Pato Araujo, hizo su regreso a la competencia, sin embargo, lo que molestó a los televidentes fue que llegó prácticamente al final de la temporada y aunque su rendimiento había sido uno de los peores, llegó a la final y obtuvo su pase a Exatlón All Star.

Seguidores del programa aseguran que la producción simplemente hizo que regresara porque querían que ganara ambas competencias.

El romance entre Tanya y Ramiro

Asimismo, en esa temporada, surgió supuestamente un romance entre Tanya Núñez y Ramiro Garza, del cual muchos dudaron, incluso Jahir Ocampo, clavadista olímpico e integrante del equipo rojo, mencionó que esa relación era falsa, porque en un principio no se trataban así y de la noche a la mañana ya estaban súper enamorados.

"Yo cuando estaba ahí nada de romance y de repente muy actuado, de telenovela. Dije: 'esto, si es en serio no debió haber empezado así'", comentó el ex concursante en referencia a que ese romance era una farsa.

La carrera de Heber Gallegos

Durante la cuarta edición del reality, Heber Gallegos, integrante del equipo rojo, corrió durante un circuito y el problema se dio, cuando en plena grabación, se hizo evidente que al inicio de la carrera, tenía puesta su playera y de un momento a otro, se la había quitado, pero, una vez que terminó, de nuevo la tenía puesta.

En redes sociales hicieron evidente este error por parte de la producción y aseguraron que la "magia" de Exatlón era hacerles saber que todo era fraude.

"La magia de Exatlon que nos demuestra que todo está arreglado JAJAJAJAJAJAJ Heber empieza sin camisa, a la mitad decide ponérsela de nuevo, pero le dio calor y se la quitó en 2 segundos para finalizar su carrera",

Final "arreglada" de Exatlón México All Star

Hace tan solo unos días se llevó a cabo la final de Exaltón México All Star, en la cual se enfrentaron los mejores atletas de todas las temporadas del programa. La competencia estuvo entre Mati Álvarez, Heliud Pulido y Koke Guerrero, siendo éste el campeón absoluto.

El hechizero del aire, quien fuera integrante del equipo azul y también campeón de la edición pasada de Exatlón México, dio batalla en la última pelea ante Heliud Pulido, pues Mati Álvarez fue eliminada de último momento y se llevó el tercer lugar en All Star.

Sin embargo, en redes sociales, los seguidores del equipo rojo no estuvieron contentos con el resultado, pues aseguran que la producción había implementado al circuito, el reto del tobogán, el cual había sido el más difícil para Mati, ya que se quejaba de dolor de espalda cada que lo hacía.