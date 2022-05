Andrés García revela que no puede caminar; muestra la severa lesión

GUERRERO.— Andrés García volvió a generar preocupación luego de que informó que sufrió una aparatosa caída en su casa a días de haberse realizado una operación de espalda. Cabe destacar que la mala salud del actor ha sido una constante, pues hace unas semanas, el histrión fue hospitalizado de emergencia para someterse a una transfusión sanguínea para tratar la anemia aplásica que padece.

Andrés García revela que no puede caminar, ¿qué le pasó?

En entrevista con el programa "Chismorreo", Andrés García reveló cuál es su estado de salud tras sufrir una aparatosa caída. El galán de telenovelas detalló cómo fue que se cayó, además de mostrar las lesiones que este terrible accidente le provocó.

"Estaba escogiendo un sombrero para ponerme y últimamente algo, no sé si por los tornillos que me pusieron en la columna y la placa de titanio, o algo parecido, de repente me fallan las piernas y me caigo", explicó el emblemático actor, quien terminó con un gran moretón que le quedó a un costado, y varios golpes en el resto de su cuerpo.

El actor de "Mujeres engañadas" también indicó que además de las lesiones en todo su cuerpo, tampoco puede caminar.

"Me golpeé todo el cuerpo, no puedo caminar porque estaba recogiendo un sombrero y justo en ese momento me falló una pierna, porque por alguna razón desde la operación en la espalda, de replete me quedo sin fuerza en las piernas y me caigo..." volvió a explicar el actor, quien se escuchaba desmejorado e incluso un poco desorientado.

En la plática, se le cuestionó a García si se encontraba al cuidado de alguien, por lo que el actor respondió de forma inesperada.

"Yo creo que debo tener muy mal humor, como dicen, porque estoy solo", relató Andrés, quien añadió que uno de sus hijos le envió un doctor, quien lo reviso y le dijo que "es un golpe fuerte, y se golpeó por todos lados".

uD83DuDCFA #Chismorreo | Andrés García sufrió una caída uD83DuDE1F

Andrés García detalló cómo fue que sufrió una aparatosa caída

Andrés García también acudió a su canal de YouTube para contar a detalle cómo fue que sufrió una aparatosa caída. Además, mediante el vídeo que publicó mostró el enorme moretón que tiene en la espalda como consecuencia de la caída que sufrió dentro de su casa.

!Me golpee todo el cuerpo, no solamente el moretón, no puedo caminar en este momento", indicó el actor en su video que tituló como "Un pequeño tropiezo"

Andrés argumentó que debido a que en los últimos meses ha pasado por situaciones similares ha llegado a la conclusión de que posiblemente padezca de debilidad en las rodillas.

"No me quiero volver a caer otra vez porque empiezo a caminar, de repente ya no camino y ¡pum! para abajo. Vamos a ver qué pasa", mencionó el actor, quien está próximo a cumplir 81 años.

"Aquí estoy en la cama sin poder moverme, esperando que se me quite poco a poco el dolor, yo creo que va a tardar un par de días más", agregó García, quien como se mencionó, a principios de abril fue hospitalizado debido a un proceso rutinario.