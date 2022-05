Exatlón México: Antonio Rosique ''abandona'' el programa; revelan su nuevo proyecto

Hace unos días terminó Exatlón México All Star, y aunque mucho se ha rumorado sobre la edición "Exatlón Celebrity" la realidad es que esta no llegaría pronto, o al menos no este año, ¿la razón? Antonio Rosique estaría por "abandonar" el reality debido a un nuevo proyecto. Aquí los detalles.

Cabe mencionar también que TV Azteca le está apostando a otros nuevos programas de competencia, pues actualmente recordemos que transmiten Masterchef Junior, La Voz Kids, Soy Famoso, sácame de aquí y próximamente se viene la tercera temporada de Survivor México.

¿Antonio Rosique se va de Exatlón México?

Antonio Rosique lleva cinco años conduciendo Exatlón México y él mismo ha dicho que el programa requiere de su total atención, por lo que el conductor le habría pedido a la producción unas vacaciones no solo para descansar sino también para disfrutar la luna de miel con su esposa.

Sin embargo, esta no sería la única razón por la que Antonio Rosique ya no estaría en Exatlón México, pues de acuerdo a la información filtrada, la "máxima autoridad" viajaría para el mundial de Qatar 2022 con la delegación de TV Azteca, lo que definitivamente le impediría conducir el famoso reality.

Filtran detalles de Exatlón México Celebrity, la nueva temporada del reality

Tal y como su nombre lo dice, la séptima temporada de Exatlón México sería únicamente con puras celebridades, entre las que ya suenan los nombres de: El Capi Pérez, Kristal Silva, Macky, entre otros.

La nueva edición del famoso programa de TV Azteca iniciaría, probablemente, hasta mediados del 2023, pues tienen que esperar a que Rosique regrese de Qatar 2022 y de su luna de miel, pues incluso puede que aún esté en duda si el conductor estrella estará a tiempo para la próxima temporada.

Aún no hay nada confirmado y tendremos que esperar a que se dicha información se confirme en las diversas plataformas de TV Azteca.