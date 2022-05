CIUDAD DE MÉXICO.— Natalia Téllez sorprendió al confesar que tras tener a su bebé dudó en su capacidad de ser mamá. Si bien la maternidad es un proceso que implica muchos cambios, la exconductora de "Hoy" al parecer jamás dimensionó esto, por lo que reveló cómo fue que una noche pensó en huir y dejar a su hija.

Natalia Téllez, excondutora de ''Hoy'' confiesa que quiso abandonar a su bebé

La también actriz en una emisión del programa ''Netas Divinas" reveló a sus compañeras cómo fueron los primeros días con su bebé. Natalia Téllez sorprendió al resto de las presentadoras al confesar que sufrió un ataque de pánico la primera noche que pasó con Emilia, su primera hija a quien dio a luz el pasado 1 de febrero.

Pero la declaración que desató la reacción de sus compañeras fue cuando la exconductora de "Hoy" mencionó que pensó en dejar a su bebé con su pareja y huir del país.

“Pensé nunca decirlo en tele, de por si la gente cree que soy cul3$#%, y si lo soy. Pero esto es otro nivel. Si Emilia encuentra este clip algún día me va a dejar de hablar. Pero bueno, Emilia, te amo. Perdona a tu madre”, dijo antes de comenzar con su historia.

Posteriormente, la presentadora de 36 años contó que en las primeras horas de estar con su hija empezó a creer que no podría con la responsabilidad de ser mamá y cuidar a su bebé, por lo que terminó consultando cuánto dinero tenía en su cuenta y así poder comprar un boleto para irse del país dejando a Emilia con Antonio, su papá.

"Cuando nació Emilia fue un día muy difícil... y yo decía ‘¿qué está pasando?’ Entonces, en la noche, muy tarde, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para preguntar cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé irme. Esto lo pensé real", contó en el programa al que se acaba de integrar Galilea Montijo.

Tras su revelación, Consuelo Duval y Paola Rojas no pudieron contener la risa, por lo que comenzaron a bromear sobre la confesión de Natalia.

“Dije: ‘Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México... Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto… lo siento, yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me va a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté pero hasta aquí llegué", añadió la conductora, quien al anunciar su embarazo fue duramente criticada.

Luego de que Natalia Téllez expuso que dudó de su capacidad para cuidar a su hija, Paola Rojas le aseguró a la mamá primeriza que lo que le pasó fue la depresión postparto, sin embargo, bromeó con la idea de que la joven conductora tiene el pasaporte "muy bien resguardado".