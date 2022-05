Pepillo Origel anuncia su retiro de los medios para este 2022

Pepillo Origel hizo público su retiro para este 2022. A través de una entrevista, el controversial presentador también confesó cuáles son las razones por las que se despide para siempre de los medios y reveló qué planes tiene a futuro.

Juan José Origel tiene actualmente 74 años de edad, y lleva más de 20 años de trayectoria en la televisión. Esto fue lo que dijo al respecto.

El exconductor de "La oreja" reveló que su edad es una de las razones que influyeron para que tomara esta decisión pues no quiere verse "viejo", además, asegura que el mundo de los espectáculos lo ha decepcionado, porque ya no hay sinceridad, respeto y mucho menos lealtad, así que cree que ahora es el momento perfecto para decir adiós.

“2022 es mi último año en los medios... y no será un retiro a medias, sino total. Ya es tiempo de decir: ‘¡Hasta aquí!’. Creo que ya es momento de irme porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tele.”

Recordemos que hace unos meses, Pepillo Origel perdió una demanda contra Flor Rubio por difamación y fue duramente criticado al respecto, a raíz de eso, el periodista de espectáculos asegura que ya está harto de la "hipocresía" que hay en el mundo de la farándula..

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho.”