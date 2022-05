Christian Nodal sufre terrible accidente en concierto; ¿cuál es su estado de salud? (VÍDEO)

Comparta este artículo

Christian Nodal se encuentra de gira por toda Latinoamérica con su "Forajido Tour" y este fin de semana tuvo presentaciones en Guatemala, sin embargo, durante el concierto del sábado en la noche, el cantante de regional mexicano sufrió una grave caída que puso en riesgo su físico. Esto sabemos del estado de salud de Christian Nodal.

¿Qué le pasó a Nodal?

Christian Nodal estaba dando un concierto en Guatemala, cuando, mientras cantaba una de sus canciones, quiso desplazarse de un lado a otro, pero al parecer, hizo un mal movimiento con el pie y se le terminó doblando el tobillo.

Al finalizar su presentación, Nodal compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento a sus fans por asistir y reveló que "besó" el escenario, haciendo referencia a su caída. Dichas palabras iban acompañadas por una foto de su pie en el que se aprecia que está vendado, por lo que sí tuvo que ser llevado al hospital para ser intervenido quirurjicamente y que le pusieran la férula y la venda.

Así fue la caída de Nodal; te dejamos el vídeo del momento exacto cuando el cantante sufrió dicho accidente.

Nodal es captado en Honduras con otra mujer

Luego de presentarse en Guatemala, el exnovio de Belinda viajó a Honduras para continuar con el "Forajido Tour", sin embargo, lo que llamó la atención fue que a su llegada a dicho país, Nodal fue captado con otra mujer e incluso iban tomados de las manos, como si fuera su novia.

En la foto filtrada en redes sociales, se puede observar a Nodal al lado de una joven de pelo largo oscuro que llevaba una gorra negra. Al notar la presencia de la prensa y las cámaras, la mujer bajó la mirada para intentar cubrir su rostro.

Nodal estaba sujetando la mano de esta mujer y, según la cuenta de espectáculos @chamonic3, lo único que se sabe es que se llama Mariana García y es de Sinaloa.

Nodal revela que sigue hablando con Belinda

En entrevista con Francisca Lachapel, Nodal reveló que continúa hablando con Belinda, lo que tomó por sorpresa a sus fans dado que se especuló que su rompimiento no se dio en buenos términos.

“Charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida”, dijo Nodal. “O sea que siguen hablando”, preguntó la periodista, a lo que el cantante respondió: "No, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida"

Al final, respecto a una posible reconciliación entre él y Belinda, Nodal explicó que no es un "No definitivo", pero tampoco es un "sí definitivo", depende de muchos factores. ¿Será que Nodeli regrese en algún momento?