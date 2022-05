Actriz le devolvió el anillo de compromiso a hijo de comediante; recuerda como pasó

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Violeta Isfel volvió a abrir su corazón y en entrevista contó algunos de los momentos más difíciles que ha tenido que sobrellevar a lo largo de su vida. La actriz y comediante hizo importantes revelaciones que generaron las reacciones, tal es el caso de la vez que terminó su compromiso con Archie Balardi y le devolvió el anillo de compromiso.

La actriz Violeta Isfel le devolvió el anillo de compromiso a hijo de comediante

En entrevista con el periodista y presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, Violeta Isfel habló de su carrera artística y su vida privada.

Fue así como recordó su compromiso y ruptura con Archie Balardi, hijo del reconocido comediante Tony Balardi. La actriz de "Atrévete a soñar", aprovechó las cámaras del programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino” para detallar por qué decidieron comprometerse y poco después terminaron.

"Estuvimos juntos si mal no recuerdo, tres años, me pidió matrimonio y todo… No me casé porque "la bohemia" (la fiesta) en ese momento en su vida era muy importante para él y tú y yo sabemos que "la bohemia" y la borrachera extrema no va conmigo", inició relatando la integrante de "Me caigo de risa".

La también comediante indicó que la pedida de matrimonio por parte del hijo del popular humorista fue un "acto desesperado", por lo que ella aceptó, pero no sintió que fuera la mejor idea

“Cuando él me pide matrimonio yo lo sentí como un acto desesperado de su parte, como ya estábamos a punto de reventar la relación, él me pide matrimonio y yo le digo ’sí’, pero algo dentro de mí me dijo, ‘¿estás segura?’”.

Violeta Isfel también destacó que el día de su compromiso la pasó sola, pues Archie Balardi prefirió irse de fiesta con sus vecinos.

¿Por qué le devolvió el anillo al hijo de Tony Balardi?

La actriz de "Más Noche" reveló que pasaron unos meses y las cosas no mejoraban, además se seguía sintiendo insegura de la decisión que tomó, por lo que optó por terminar su compromiso de una vez por todas, y aunque lo volvieron a intentar, ella se dio cuenta de que "el amor se le había acabado".

“Entonces pasaron dos meses, le devuelvo el anillo, se enoja y estuvimos separados… luego él se puso las pilas, dejó de tomar, dejó de hacer muchas cosas, vuelve a insistir, le digo ‘sí’ y todavía nos echamos un año, que no sirvió más que para darnos cuenta que no había nada más que hacer… que el amor a mí, se me había acabado”, finalizó Violeta.