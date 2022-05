Andrea Ruiz: Bad Bunny visibiliza en su nuevo disco un crimen que indignó a Puerto Rico

Comparta este artículo

Bad Bunny, el artista más escuchado en las plataformas musicales, estrenó el pasado viernes su disco "Un Verano Sin Ti", de donde se desprende el tema ''Andrea'', canción inspirada en un feminicidio de Andrea Ruiz.

Si bien los usuarios están fascinados por el pegajoso ritmo de la canción y viralizan frases con las que se han sentido identificados, la letra recuerda la violencia contra las mujeres, problema que ha crecido en Latinoamérica.

Los usuarios de redes sociales aseguran que ''Andrea'' lleva el nombre por la joven asesinada a manos de su expareja. Cabe mencionar que en las letras no se hace mención a este caso y el cantante no ha confirmado dicha versión. Sin embargo, la composición sí expone y visibiliza muchas de las agresiones que viven millones de mujeres día a día.

''Andrea'' relata la historia de una mujer puertorriqueña de espera vivir bajo sus propias reglas haciendo frente al acoso y la violencia que reciben las mujeres día a día:

“Como si ser mujer fuera un pecado… Ella no quiere una flor, sólo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Porque ella es jefa, patrona”, se puede oír en las primeras estrofas de la canción.

El feminicidio de Andrea Ruiz

Andrea Ruiz Costas, de 35 años fue asesinada el 27 de abril del 2021 por su pareja Miguel Ocasio, con quien mantuvo una relación por ocho meses. El agresor la acosó por varios meses. Lo que motivó a la puertorriqueña a denunciarlo ante las autoridades y pedir protección porque la esperaba en su residencia y su centro de labores, además la había amenazado en una ocasión.

Sin embargo, su pedido de ayuda no fue escuchado y el Tribunal de Caguas desestimó la petición. Miguel Ocasio aceptó haber cometido el feminicidio y lo ingresaron a la cárcel de Bayamón; pero el 1 agosto de ese año se quitó la vida y el caso fue archivado.

A un año del crimen, la hermana de la víctima aseguró que su familia aún no siente que Andrea Ruiz ha logrado obtener justicia.

Letra de ''Andrea'' de Bad Bunny

Quiero alguien que se atreva

4 de la mañana y Andrea saliendo de La Perla

Mucho’ la critican sin conocerla

Calle como un Civic, inteligente como un Tesla

Soñando con alguien que pueda comprenderla

Y no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla

De la IUPI pa’ la Inter, de la Inter pa’ Sagrado

Equivocándose de amore’ en lo que llega el indicado

Quiere quedarse en PR, no irse pa’ ningún estado

Pero todo se ha complicado

Como si ser mujer fuera un pecado

La demonia ha despertado, ey

Una guerrera, Juana de Arco

Temperamental, Niurka Marco’

A la buena, beso y abrazo

A la mala, botellazo sin soltar el vaso

Le gustaba el basquet, leer “Tú” y hacerse lazo’

Pero de esa niña solo quedan pedazo’

Se ha buscado un par de caso’

Por no aguantarle chiste’ a ningún payaso, ey

Mírala cómo camina

Lo que le falta e’ la tarima

Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina

Pa’ colmo ahora el gobierno la llama “asesina”

Una diva campesina

Chico, quédate en tu esquina, ey

Y no pida rosa’ si no aguanta’ espina’, no

No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer

Si con él no hablaré, conmigo verán, no van a joder

Que digan lo que sea

Yo subo y bajo como la marea

Se tratan de montar y tambalean

Quiero alguien que se atreva, que se atreva

Y me entienda a mí

Una loca que no quiere un loco

Quiere vino tinto y sushi de Yoko

Días de playita, helado de coco

Se merece tanto y recibe tan poco

La mai reza por un doctor, ingeniero

Y ella con bichote’ y rapero’

Mi prima dice que e’ un cuero

Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero (eh-ah)

Chinga cabrón, se comenta

Y aunque la ven jangueando toda la semana, no se ve contenta, no

Lo malo siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta

Joseando pa’ la renta, llorando más de la cuenta

No hay mujer sin herida’ ni hombre que no mienta

Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten

Que cuando compre pan, no le piten

Que no le pregunten qué hizo ayer

Y un futuro lindo le inviten

Que le den respeto y nunca se lo quiten

Que le den respeto y nunca se lo qu—

Que, que le den respeto y nunca se lo quiten

No, nunca se lo quiten

Porque ella es jefa, patrona

Y aunque casi casi por dentro se desmorona

Se acicala y se ve cabrona

Se acicala y se ve cabrona

La vida va como Verstappen en Formula 1

Y Buddy Baker en Daytona, ey

Andrea hace tweet “que se mamen un bicho las persona’

No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer

Si con él no hablaré, conmigo verán, no van a joder

Que digan lo que sea

Yo subo y bajo como la marea

Se tratan de montar y tambalean

Quiero alguien que se atreva, que se atreva

Y me entienda a mí

A mi nene yo lo encuentro funny, funny

Sigo mi sueño y buscando ese money

Que no hay money, que no hay money

Que yo sigo buscando ese honey, ese honey

A bailar, a bailar

Que digan lo que sea