Andrés García revela al heredero de su fortuna; habla sobre la muerte y su último deseo

Andrés García ha dado de qué hablar en las últimas semanas luego de que fuera hospitalizado y que él mismo revelara que tenía un problema de salud que le impedía caminar o moverse y lo mantenía en calma.

El actor ha alarmado a sus fans, pues en los últimos meses, se le ha visto visiblemente afectado en varias ocasiones, sin embargo, él mismo Andrés García ha asegurado que no le teme a la muerte e incluso ha revelado quién será el heredero de su fortuna, y cuál sería su último deseo antes de morir. Esto dijo.

Recomendada Andrés García revela que no puede caminar; muestra la severa lesión

El actor de telenovelas reveló en una entrevista para Telemundo, que se está preparando para la muerte porque sabe que es un proceso natural. Andrés García incluso confesó que "habla" con ella todos los días y le pregunta cómo será el día que se encuentren.

“Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte. Yo percibo y hablo con ella casi todos los días, le pregunto ¿Cómo será el encuentro?”

Recordemos que Andrés García, quien tiene 80 años de edad, padece de un problema en la médula espinal y constantemente tiene que estar recibiendo transfusiones de sangre. Asimismo, el actor también ya tiene consecuencias debido a su edad, pues padece de fibromialgia y osteoartitris, ambas enfermedades de los huesos.

"Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”,