Doctor Strange 2 ¿Dónde verla online y de forma segura?

Doctor Strange and The Multiverse of Madness o Doctor Strange en el Multiverso de la Locura arrasó en taquillas a nivel mundial, sin duda, es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Marvel y muchas de las búsquedas actuales en internet están enfocadas a dónde verlo Online, sin considerar que podrían poner en riesgo sus equipos.

Doctor Strange and The Multiverse of Madness ¿Dónde verlo en línea?

Esta es la pregunta que encabeza la lista de búsquedas sobre la película de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, sin embargo, es importante considerar los riesgos de verla en diferentes páginas no oficiales que hay en internet debido a que muchas de éstas podrían comprometer la seguridad tanto de tu equipo celular como de cómputo.

¿Dónde verla en internet de forma segura?

Si estás buscando ver Doctor Strange 2 en español latino existen diferentes plataformas para verlo de manera ONLINE, entre ellas Disney+ donde podrás verla en inglés, español latino, entre otros idiomas. Se espera que la cinta de Marvel llegue a la plataforma para el 20 de junio, aunque no se ha confirmado la fecha oficial.

Escenas post créditos de Doctor Strange 2

Si aún no has visto La película, con una duración de 2 horas con 6 minutos cuenta con escenas post créditos. El primero se puede ver a Steve Stranger saliendo de su casa vestido como una persona cualquiera. Mientras camina con tal tranquilidad por la calle, una mujer vestida con traje lila, lo aborda para decirle que ha causado una 'incursión', por lo que debe ayudarla a resolver ese problema.

En la segunda escena post-créditos aparece Bruce Campell, el actor estadounidense al que el directo de la película siempre incluye en varios de sus largometrajes.

Campbell aparece en dos partes de la película, primero en un universo paralelo vendiendo pizzas y se porta de manera grosera con Doctor Strange, por lo que este, a modo de castigo, le hace un hechizo para que se golpee la cara por 48 horas.

En la escena post crédito, el vendedor aparece nuevamente y se da cuenta que ya no se golpea la cara, por lo que, mirando a la cámara, dice: "¡Se ha acabado!".

Para tener en cuenta: Cuevana, qué es y los peligros de ver películas y series en línea

Páginas para ver Doctor Strange 2

Doctor Strange 2 se puede encontrar, como mencionamos al inicio de esta nota, en diferentes páginas de internet, sin embargo, ten en cuenta que podría poner en riesgo tu equipo.

Entre los peligros de ver Doctor Strange 2 y otras películas gratis en internet, según la opinión de expertos en informática, es que los sitios que ofrecen las películas son elegidos precisamente para infectar los equipos de los usuarios con códigos maliciosos llamados ‘adware’.

¿Qué hacen los "adware" a los equipos?

El objetivo de este tipo de virus es desplegar publicidad no deseada de forma invasiva y persistente y quien está detrás de los códigos lucra con esta práctica, pues cada que un usuario ve un anuncio, la página cobra cierto porcentaje por enseñar la publicidad. Todo estaría bien si la publicidad fuera una única vez, sin embargo, ésta será permanente aún no te encuentres en el sitio posteriormente.

El peligro en sitios no oficiales es que aparece la solicitud de instalar alguna apicación o extensión para poder ver el vídeo, pero en realidad es un virus conocido como troyano que, una vez instalado, infectará la computadora del usuario comprometiendo su seguridad.