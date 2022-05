MasterChef Junior México: ¿Quién fue eliminado el 8 de mayo?

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— MasterChef Junior México con su nuevo episodio logró que los participantes y televidentes lamentaran la salida de un concursante. Asimismo, la eliminación del participante causó conmoción, pues nadie se lo imaginaba, ya que era uno de los más destacados y queridos de la "cocina más famosa" de México.

¿Qué sucedió en el nuevo capítulo de MasterChef Junior México?

Los concursantes de MasterChef Junior demostraron sus talentos culinarios en una nueva emisión, y como ya se ha hecho costumbre, los regaños y momentos de tensión se hicieron presentes durante todo el programa.

Este domingo 8 de mayo, el invitado especial fue "El Capi" Pérez, quien fue muy bien recibido y causó una gran emoción entre los participantes, pero ese sentimiento cambió cuando el conductor de "Venga la Alegría" les indicó que tenían que cambiar de color sus platillos y cocinar con los ingredientes de otro.

La indicación dada por "El Capi" Pérez evidenció el descontento de los cocineritos, quienes sintieron mucha angustia al no saber si lograrían subir al balcón y evitar el reto de eliminación de este domingo.

En cuanto a los afortunados en tener un lugar en el balcón... Naty fue la única en subir, por lo que eso significó que Zoe, Esau, Carlos, Xaxi y Germán tuvieron que enfrentar el reto de eliminación.

Sobre este reto, los concursantes tuvieron que hacer un platillo que fuera completamente negro. La sorpresa de la noche fue que Xavi logró entregar un platillo perfecto, por lo que los chefs decidieron mandarlo al balcón de forma directa.

Desafortunadamente, el resto de los cocineritos no lograron cumplir las expectativas de los chefs, por lo que recibieron fuertes críticas y uno que otro regaño con el que los expertos en la cocina les recordaron a los niños que no siguen las instrucciones y esto se ve evidenciado en el resultado de sus platillos.

MasterChef Junior México: ¿Quién fue el eliminado?

Fue Germán, quien tuvo el platillo más deficiente respecto a sus compañeros, incluso con notoria molestia, el chef José Ramón emitió una fuerte crítica en contra de la preparación del concursante. Sus duras palabras lo convirtieron en tendencia de Twitter.

Asimismo, la eliminación de Germán causó un gran impacto, pues ni él se imaginó que sería quien dejaría la competencia. En el capítulo se mostró que tras escuchar su nombre y ver su fotografía en la pantalla, continuaba "en shock". Por varios minutos, se mostró que el cocinerito no asimilaba la noticia.

Por su parte, sus compañeros, quienes mientras lo abrazaban no paraban de llorar, no fueron capaces de hacer consiente a Germán de que dejaba "la cocina más famosa" de México.

Pero una vez que entendió que tenía que dejar la competencia señaló que deseaba que pasara, pues sentía que no estaba dando el 100 por ciento en la competencia debido a su fuerte dolor en las rodillas.

"La verdad no me lo esperaba, pero de alguna u otra manera yo iba a salir con este reto porque estaba cargando con mucho dolor, con un doble peso que a veces quizá no entendían los demás, pero era como cocinar doble", dijo Germán asegurando que de no ser elegido él mismo se ofrecería para hacerlo.

Sobre las críticas al ser señalado por ser hijo de Germán Montero Romo, exintegrante de La Arrolladora Banda el Limón y que participó en "MasterChef Celebrity", señaló que él tenía un lugar en la competencia por su talento, mismo que demostró en cada programa: "Mi papá no hace mis platillos", destacó el recién eliminado.