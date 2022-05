¿Quién es Ricardo Crespo? El ex Garibaldi que fue sentenciado por delito a su hija

Comparta este artículo

Ricardo Crespo, quien fuera integrante de Garibaldi, fue sentenciado a 19 años de cárcel por violencia sexual contra su hija, Valentina Crespo, desde que tenía 5 años hasta los 14 años de edad. El también actor fue detenido en 2021 luego de que su esposa interpusiera la denuncia a la Fiscalía. Aquí los detalles.

Ricardo Crespo pasará casi 20 años en la cárcel

A través de un comunicado por parte del despacho de abogados RPRC se dio a conocer la sentencia de Ricardo Crespo, la cual se le impuso tras ser encontrado como culpable el delito de abuso sexual agravado. Asimismo, el despacho expresó que espera que la obtención de la justicia a favor de la víctima apoye a la "recuperación de una vida plena" para ella y su familia.

Crespo fue detenido por las autoridades el pasado mes de septiembre de 2021 y puesto en prisión preventiva, esto tras siete meses después de comenzar el proceso legal. El exgaribaldi ha estado recluido en Reclusorio Preventivo Varonil Sur desde que se interpuso la demanda en su contra.

Valentina Crespo, hija de Ricardo Crespo, habla sobre el abuso de su padre

Valentina, hija de Ricardo Crespo, decidió hablar sobre el abuso de su padre por primera vez en septiembre de 2021. Aquella ocasión reveló que primero les dijo todo lo que había sucedido a su madre, su hermano y su abuela; posteriormente, decidió denunciar en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales donde fue sometida a varios estudios hasta que se emitió la orden de aprehensión en contra de su padre.

"Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola"

“Fue como quitarme un cuchillo que tenía clavado en todo mi cuerpo, mi corazón, mi persona y mi mente.

¿Quién es Ricardo Crespo, el ex Garibaldi que abusó de su hija?

Ricardo Crespo Green es un actor mexicano de 45 años de edad. Su éxito lo alcanzó luego de que fuera integrante de la última generación de “Garibaldi”, una agrupación de pop mexicana fundada en 1986 en Ciudad de México.

Además de ser cantante, también es actor, y de hecho su carrera en ese ámbito la inició desde 2003 en la telenovela “De pocas, pocas pulgas”. Participó también en el proyecto “Los caballeros cantan” junto a Manuel Landeta, Lisardo y otros; también trabajó en seriesa como “Control Z” y “El dragón”.

Una vez que fue detenido, se dio a conocer que supuestamente Ricardo Crespo fue víctima de amenazas por parte de los reos luego de que éstos se enteraran de lo que le habría hecho a su hija, por lo que las autoridades le ofrecieron vigilancia especial con la finalidad de que no sufra ningún ataque.