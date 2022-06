Christian Nodal: El antes y después de sus tatuajes y cambios físicos (FOTOS)

Comparta este artículo

Christian Nodal, quien tiene 23 años de edad actualmente, es uno de los máximos representantes de la música regional mexicana en la actualidad. Su talento lo ha llevado a alcanzar grandes logros, como por ejemplo varios Grammys, Billboard y estar en las principales listas de música a nivel internacional.

El cantante, quien fuera novio de Belinda, también ha sido el centro de atención gracias a sus cambios físicos y a la cantidad de tatuajes que se ha hecho en los últimos años. Aquí los detalles.

Nodal antes y después de los tatuajes

Christian Nodal empezó su carrera artística en 2017 interpretando covers en YouTube. En ese momento, cuando solo tenía 17 años, ya contaba con un talento enorme pero aún la fama no llegaba a su vida.

Fue hasta que cumplió 18 años que Christian Nodal decidió sacar su primera canción "Adiós, amor" la cual se volvió en un éxito y rompió varios récords, lo que le valió el inicio de una increíble carrera musical.

Fue precisamente en ese mismo año, que el cantante decidió comenzar a expresar su amor por los tatuajes, y ya se dejaba ver con algunas "marcas" en su cuerpo, lo que parecía como algo normal. Sin embargo, Nodal ha revelado en varias ocasiones que su amor por la tinta en su cuerpo es algo inevitable, pues es una forma de expresión y además refleja su personalidad.

En entrevista con la revista Life & Style, aseguró que no quiere encajar en el estereotipo de una estrella del regional mexicano.

"Me dijeron tanto que me esperara a que saliera el próximo disco para hacerme un tatuaje visible, que reprimiera mi personalidad, querían que fuera lo que todo mundo esperaba de un cantante regional y nadie me dejaba ser"

Unos años después, cuando el cantante ya comenzaba a cosechar grandes éxitos como "Botella tras botella" y mientras estaba en proyectos como "La voz" en TV Azteca, comenzó su romance con Belinda, a quien conoció en dicho reality. A raíz de esa relación, Nodal decidió tatuarse la mirada de la cantante en el pecho, además, igual se tatuó su nombre del lado de la orejas, el nombre del disco "Utopía" en la frente, el número "4" por su aniversario, entre otros.

El cantante fue blanco de críticas, pues aseguraron que estaba exagerando y, además lo tacharon de tóxico. Sin embargo eso no le importó, pues seguía presumiendo sus tatuajes con orgullo y con todo el amor para la que habría sido su prometida.

En menos de un año, Cristian Nodal continuó mostrandosu obsesión por los tatuajes, llegando a tatuarse hasta más de 7 diseños en su rostro, algo que comenzó a alarmar a sus seguidores.

Sin embargo, en febrero de este año, Nodal y Belinda terminaron en medio de una serie de polémicas que hasta hoy no se han aclarado y, a raíz de esto, el cantante comenzó a deshacerse de todos los tatuajes que se había hecho por su expareja.

Los ojos de Belinda en el pecho los borró con un águila y calaveras; el de la oreja, que decía "Beli" lo eliminó con las figuras de naipes, mientras que el de "Utopía" de la frente lo cubrió con una flor.

Con todos los tatuajes de Belinda ya borrados, Nodal ha sorprendido en semanas recientes, no solo por su cambio de look pues se pintó el cabello de rubio y lo adornó con unas flores, y además, su último tatuaje también dio de qué hablar, pues se trata de una tira en el rostro, la cual cruza su nariz. Esta nueva imagen no tiene encantados a más de uno de sus seguidores, sin embargo, el intérprete se muestra feliz con su apariencia.