Ewan McGregor tiene un mensaje para los 'haters' de Moses Ingram, la villana en ''Obi-Wan Kenobi''

Como protagonista y productor ejecutivo de la serie "Obi-Wan Kenobi", Ewan McGregor tiene un mensaje para todos aquellos que se autonombran fanáticos de la saga de "Star Wars" y han cargado contra la actriz Moses Ingram, quien interpreta en la serie a la Tercera Hermana, Reva Sevander.

"No eres un fanático de Star Wars", reclamó McGregor a los cientos de seguidores que han estado enviando mensajes de odio a la actriz, quien a través de sus historias en Instagram compartió la serie de mensajes, en su mayoría racistas; que ha recibido desde el estreno de la serie a través de Disney+.

Ante lo anterior, tanto las redes sociales de Star Wars como el propio Ewan McGregor lanzaron sendos mensajes de apoyo a Moses, a quienes algunos usuarios reclaman que "no está comprometida con la franquicia", ya que al parecer en algunas entrevistas la actriz dijo que no conocía mucho de la saga y que no era realmente una fanática -como muchos- de su historia.

Esto hizo que varios seguidores de la franquicia tomaran a mal sus declaraciones y consideraran que la actriz realmente no está comprometida con el spin-off de uno de los personajes más queridos de la narrativa que naciera de George Lucas.

Ewan McGregor defiende a Moses Ingram

A través de un vídeo de poco más de un minuto, el actor se pronunció al respecto de la polémica:

"Parece que algunos de los fanáticos... han decidido atacar a Moses Ingram en línea y enviarle los DM más horrendos y racistas. Escuché algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón (...) Moses es una actriz brillante”, una mujer brillante y absolutamente increíble en esta serie”.

El también productor se dijo "enfermo" tras conocer los comentarios que ha recibido su compañera e insistió: "Amamos a Moses, y si le estás enviando mensajes de intimidación, en mi opinión no eres un fanático de Star Wars”.

Star Wars también defiende a Moses Ingram

Por su parte, las cuentas de Star Wars también lanzaron un comunicado en el que elogiaron a la actriz y le dieron la bienvenida a la saga.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva (...) Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos”.

En otro mensaje se añade: "Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista".