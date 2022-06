Comparta este artículo

LONDRES.— Johnny Depp se trasladó a Reino Unido para "olvidarse" por unos días de la deliberación del jurado, quien este 1 de junio emitió un veredicto final sobre la demanda por difamación que el actor interpuso contra su exesposa Amber Heard. Sin embargo, el también músico atrajo las miradas luego de que supuestamente se le viera en compañía de su exnovia, la famosa modelo Kate Moss, quien testificó a su favor durante el proceso legal que estuvo llevando.

Johnny Depp y Kate Moss juntos en Londres, ¿habrá una reconciliación?

De acuerdo con el Daily Mail, Kate Moss fue una de las invitadas especiales del actor, quien se subió al escenario (en dos noches consecutivas) junto a Jeff Beck en el Royal Albert Hall de la capital británica.

El medio internacional indicó que la reconocida modelo estuvo en la primera fila del concierto e incluso llegó antes de que empezara la presentación de su expareja. Kate se mostró muy contenta y disfrutó de las versiones de Johnn Lennon, Marvin Gaye y Jimi Hendrix que cantaron Depp y su amigo, quien es considerado como uno de los mejores guitarristas de la música actual.

Asimismo, se reportó que la exnovia del actor también asistió a una fiesta después del concierto en la que también se pudo captar la presencia de Sharon Osborne.

Es importante señalar que Kate Moss sorprendió al demostrar su apoyo al intérprete de "Piratas del Caribe", pues testificó a su favor en el juicio contra Amber Heard.

Su declaración generó los comentarios, pues Kate Moss alegó que Johnny nunca la había tirado empujado, pegado ninguna patada ni tirado por las escaleras, desmintiendo así los comentarios que había hecho previamente Amber Heard.

Cabe destacar que Johnny Depp y Kate Moss sostuvieron una relación entre 1994 y 1998, cuando ella tenía 20 años y el intérprete 31, y aunque la modelo durante una entrevista con Vanity Fair, asegurando que lloró "durante años" cuando terminó su romance, también señaló que Johnny la cuidó como nadie.

"Nunca nadie ha sido capaz de cuidar de mí. Johnny lo hizo durante un tiempo, me creía lo que me decía. Por ejemplo, si le preguntaba qué hacer él me lo decía", indicó la modelo en entrevista con Vanity Fair.

Por su parte, el actor y músico en una entrevista con HELLO! aseguró que él fue el culpable del final de la relación.

"He sido muy tonto porque nuestra relación iba muy bien. Me hago responsable de lo que pasó, yo era difícil, dejé que mi trabajo se interpusiera entre nosotros, y no le di la atención que tenía que haberle dado... era horrible vivir conmigo. Confía en mí, soy idiota a veces", puntualizó el histrión.